हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जानबूझकर नहीं...', अफगान विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की 'नो एंट्री' पर तोड़ी चुप्पी

'जानबूझकर नहीं...', अफगान विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की 'नो एंट्री' पर तोड़ी चुप्पी

Amir Khan Muttaqi: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट नोटिस पर किया गया था और पत्रकारों की छोटी लिस्ट बनी थी. इसलिए यह सिर्फ एक तकनीकी मामला था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने हाल ही में भारत में हुई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति का बचाव करते हुए बयान दिया है. मुत्ताकी ने कहा कि यह कोई जानबूझकर किया गया बहिष्कार नहीं था, बल्कि यह सिर्फ लॉजिस्टिक कारणों के चलते हुआ.

उन्होंने कहा, ‘जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, यह एक शॉर्ट नोटिस पर किया गया था, जिसमें पत्रकारों की एक छोटी लिस्ट बनाई गई थी. तो यह सिर्फ एक तकनीकी मामला था. हमारे सहयोगियों ने कुछ खास पत्रकारों को ही निमंत्रण भेजने का फैसला किया था और इसके अलावा इसके पीछे हमारी कोई अन्य मंशा नहीं थी.’

भारत में मामले ने लिया विवाद का रूप, तो मुत्ताकी ने दी सफाई

अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का यह बयान तब आया जब इस घटना को लेकर भारत में कड़ी आलोचना होने लगी. भारत में विपक्ष ने इस घटना को महिलाओं का अपमान करार दिया. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसे लेकर सरकार पर भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, ‘सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होने में कमजोरी दिखाई और एक सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति दी.’

अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर क्या बोले मुत्ताकी?

वहीं, इस दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने एक और विवादास्पद मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी. उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि तालिबान सरकार ने लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है.

उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान के उलेमा मदरिसों और देवबंद से गहरे संबंध हैं. लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो वर्तमान में हमारे यहां एक करोड़ छात्र स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें करीब 28 लाख महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं. धार्मिक मदरसों में यह शैक्षणिक सुविधा ग्रेजुएशन स्तर तक उपलब्ध है. हालांकि, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम शिक्षा का विरोध करते हैं. हमने इसे धार्मिक रूप से हराम घोषित नहीं किया है. बल्कि इसे सिर्फ दूसरे आदेश तक स्थगित किया गया है.‘

Published at : 12 Oct 2025 05:49 PM (IST)
