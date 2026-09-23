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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउधमपुर में ढेर जैश आतंकी आदिल मुस्तफा निकला PoK का, PAK फिर बेनकाब

उधमपुर में ढेर जैश आतंकी आदिल मुस्तफा निकला PoK का, PAK फिर बेनकाब

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मारे गए आतंकी आदिल उर्फ मुस्तफा की पहचान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट निवासी के रूप में हुई है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 23 Sep 2026 09:16 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 17 सितंबर को भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी नागरिक आतंकियों को मार गिराया था. पहले आतंकी की शिनाख्त आदिल उर्फ मुस्तफा के रूप में हुई थी और दूसरे आतंकी की पहचान सद्दाम के रूप में हुई. अब आदिल उर्फ मुस्तफा के बारे में और जानकारियां सरहद पार से आई हैं जिसके मुताबिक आतंकी आदिल उर्फ मुस्तफा का पूरा नाम आदिल खान सुदोजई है और ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट तहसील के पोथी मकवालां गांव का रहने वाला है.

आतंकी आदिल खान सुदोजई की मौत के बाद उसके गांव के पड़ोसियों और स्कूल के साथियों ने फेसबुक पर आदिल के बारे में जानकारियां पोस्ट की और बताया कि उधमपुर एनकाउंटर में मारा गया आतंकी आदिल ख़ान सुदोज़ई रावलाकोट तहसील के पोथी मकवालां गांव का रहने वाला है और पीओके में अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले चल रहे विद्रोह के नेता सरदार उमर नजीर का पड़ोसी है.

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कईं बार हो चुका है पाकिस्तान का झूठ बेनकाब
पाकिस्तान हमेशा से भारत में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से पल्ला झाड़ने के लिए हर बार झूठा दावा करता आया है कि ये आतंकी पाकिस्तान के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन हर बार इन मारे गए आतंकियों के परिजन, पड़ोसी और रिश्तेदार पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश सोशल मीडिया पर उनकी जानकारियां पोस्ट करके दुनिया के सामने कर देते हैं. कितनी बार साफ हो चुका है कि जिन आतंकियों को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का बताता है वो असल में उसके ही कब्जे वाले पीओके या फिर किसी अन्य प्रांत के नागरिक निकलते हैं.

आतंकी हबीब भी रावलाकोट का था
ऑपरेशन महादेव में मारा गया लश्कर ए तैयबा का आतंकी हबीब ताहिर उर्फ हबीब नजीर भी रावलाकोट का ही रहने वाला था और वो भी आतंकी आदिल की तरह सुदोज़ई कबीले का था. सूत्रों के मुताबिक उधमपुर एनकाउंटर में मारे गए आतंकी आदिल ख़ान सुदोज़ई की 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई रावलाकोट के उमर बॉयज हाई स्कूल में हुई, जिसके बाद वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर अबू मोहम्मद उर्फ मसूद इलयास कश्मीरी और अब्दुल्लाह सज्जाद के संपर्क में आया. 

आदिल रावलाकोट में आतंक की ट्रेनिंग लेकर साल 2024 में जम्मू कश्मीर आ गया. 2 साल तक जम्मू कश्मीर में छिपते छिपाते रहने के बाद आखिरकार 17 सितंबर 2026 को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी आदिल ख़ान सुदोज़ई उर्फ मुस्तफ़ा को उसके साथी सद्दाम के साथ मार गिराया.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 23 Sep 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Udhampur Terrorist Pakistan PoK
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