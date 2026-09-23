उधमपुर में ढेर जैश आतंकी आदिल मुस्तफा निकला PoK का, PAK फिर बेनकाब

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 17 सितंबर को भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी नागरिक आतंकियों को मार गिराया था. पहले आतंकी की शिनाख्त आदिल उर्फ मुस्तफा के रूप में हुई थी और दूसरे आतंकी की पहचान सद्दाम के रूप में हुई. अब आदिल उर्फ मुस्तफा के बारे में और जानकारियां सरहद पार से आई हैं जिसके मुताबिक आतंकी आदिल उर्फ मुस्तफा का पूरा नाम आदिल खान सुदोजई है और ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट तहसील के पोथी मकवालां गांव का रहने वाला है.

आतंकी आदिल खान सुदोजई की मौत के बाद उसके गांव के पड़ोसियों और स्कूल के साथियों ने फेसबुक पर आदिल के बारे में जानकारियां पोस्ट की और बताया कि उधमपुर एनकाउंटर में मारा गया आतंकी आदिल ख़ान सुदोज़ई रावलाकोट तहसील के पोथी मकवालां गांव का रहने वाला है और पीओके में अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले चल रहे विद्रोह के नेता सरदार उमर नजीर का पड़ोसी है.

कईं बार हो चुका है पाकिस्तान का झूठ बेनकाब

पाकिस्तान हमेशा से भारत में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से पल्ला झाड़ने के लिए हर बार झूठा दावा करता आया है कि ये आतंकी पाकिस्तान के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन हर बार इन मारे गए आतंकियों के परिजन, पड़ोसी और रिश्तेदार पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश सोशल मीडिया पर उनकी जानकारियां पोस्ट करके दुनिया के सामने कर देते हैं. कितनी बार साफ हो चुका है कि जिन आतंकियों को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का बताता है वो असल में उसके ही कब्जे वाले पीओके या फिर किसी अन्य प्रांत के नागरिक निकलते हैं.

आतंकी हबीब भी रावलाकोट का था

ऑपरेशन महादेव में मारा गया लश्कर ए तैयबा का आतंकी हबीब ताहिर उर्फ हबीब नजीर भी रावलाकोट का ही रहने वाला था और वो भी आतंकी आदिल की तरह सुदोज़ई कबीले का था. सूत्रों के मुताबिक उधमपुर एनकाउंटर में मारे गए आतंकी आदिल ख़ान सुदोज़ई की 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई रावलाकोट के उमर बॉयज हाई स्कूल में हुई, जिसके बाद वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर अबू मोहम्मद उर्फ मसूद इलयास कश्मीरी और अब्दुल्लाह सज्जाद के संपर्क में आया.

आदिल रावलाकोट में आतंक की ट्रेनिंग लेकर साल 2024 में जम्मू कश्मीर आ गया. 2 साल तक जम्मू कश्मीर में छिपते छिपाते रहने के बाद आखिरकार 17 सितंबर 2026 को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी आदिल ख़ान सुदोज़ई उर्फ मुस्तफ़ा को उसके साथी सद्दाम के साथ मार गिराया.

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