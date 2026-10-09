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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेजीनगर में ममता बनर्जी की हार पर बोले अधीर रंजन चौधरी- 'ऐसा चुनाव हुआ जिसमें...'

रेजीनगर में ममता बनर्जी की हार पर बोले अधीर रंजन चौधरी- 'ऐसा चुनाव हुआ जिसमें...'

जीनगर सीट पर बीजेपी प्रचंड जीत हासिल की है. चुनाव में ममता बनर्जी और कांग्रेस की हार के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने चुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 09 Oct 2026 03:00 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की रेजीनगर सीट पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. चुनाव में ममता बनर्जी और कांग्रेस की हार के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने चुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, लोगों को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया. पुलिस बलों ने भी स्थानीय गुंडों और बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनको धमकाया कि अगर उन्होंने भाजपा के लिए प्रभावी ढंग से काम नहीं किया तो वे जेल में सड़ेंगे.

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'डर के माहौल में और पुलिस की मदद से चारों ओर जबरन चुप्पी का माहौल बनाया गया. एक ऐसा चुनाव हुआ जिसमें भाजपा ने क्षेत्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या से अधिक वोट हासिल किए, यहां तक ​​कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी... यह चुनाव के नाम पर एक अभूतपूर्व तमाशा था.'

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एसआईआर पर उठाए सवाल

अधीर रंजन ने कहा, मुर्शिदाबाद जिले में एसआईआर के चलते सबसे ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया. पूरे बंगाल में कुल 27 लाख मतदाता सूची से बाहर रह गए. मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 747,000 लोगों को बाहर किया गया, जिनमें से अकेले रेजिनगर में ही लगभग 17000 से 18000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए. लोगों को चुनाव में भाग लेने का अवसर भी नहीं दिया गया.'

रेजीनगर उपचुनाव रिजल्ट

रेजीनगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंखराव सरकार को 72710 वोट से जीत मिली है. जबकि दूसरे नंबर पर हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी(AJUP) से उनके बेटे गुलाम नबी आजाद रहे. कांग्रेस के अब्दुल्लाहिल काफी तीसरे नंबर पर रहे ममता गुट की TMC के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी चौथे नंबर पर रहे.

बीजेपी के लिए यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि रेजीनगर मुर्शिदाबाद जिले की एक मुस्लिम बहुल सीट है. इस जीत से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में भाजपा ने मुस्लिमों का भी वोट जीतने में कामयाबी हासिल की है.

 

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Adhir Ranjan BJP Rejinagar Bypoll Result
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