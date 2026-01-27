‘मेक इन इंडिया' को मिली नई उड़ान, भारत में लगेगी रीजनल एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन; छोटे शहरों को जोड़ेंगे स्वदेशी विमान
Adani-Embraer Deal: इस MoU के तहत भारत में पहली बार रीजनल पैसेंजर विमानों की फाइनल असेंबली लाइन लगाने की तैयारी है. इससे अब कम दूरी के यात्री विमान विदेश से नहीं आएंगे, बल्कि भारत में ही बनेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के माध्यम से भारत लगातार एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनने की राह पर चल रहा है. इस पहल के अंतर्गत भारत अब सिर्फ विमान उड़ाने वाला देश नहीं, बल्कि विमान बनाने वाला देश बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है.
दरअसल, भारतीय कंपनी अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और ब्राजील की दिग्गज कंपनी एम्ब्रेयर के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, जो आने वाले समय में भारतीय एविएशन की तस्वीर बदल सकता है. इस MoU के तहत भारत में पहली बार रीजनल पैसेंजर विमानों की फाइनल असेंबली लाइन लगाने की तैयारी है यानी अब छोटे और मध्यम दूरी के यात्री विमान विदेश से सीधे नहीं आएंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही जुड़ेंगे, तैयार होंगे और उड़ान भरेंगे.
हवाई नक्शे पर आएंगे देश के टियर-2 और टियर-3 शहर
ब्राजील की दिग्गज विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर दुनिया की टॉप रीजनल एयरक्राफ्ट कंपनियों में गिनी जाती है. जो अब भारत के साथ मिलकर 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्थानीय तौर पर विमान निर्माण का बड़ा आधार तैयार करने जा रही है.
खास बात यह है कि ये वही विमान होंगे, जो देश के टियर-2 और टियर-2 शहरों को जोड़ेंगे. इससे देश के कई छोटे शहर, कस्बे और दूर-दराज के इलाके सीधे हवाई नक्शे पर आएंगे और देश में उड़ान योजना को इससे नई रफ्तार मिलेगी.
डील से देश में एयरोस्पेस इंडस्ट्री का खड़ा होगा पूरा इकोसिस्टम
भारत इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है. देश में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन छोटे रूट के विमानों की अभी भी भारी कमी है. अडानी-एम्ब्रेयर की यह साझेदारी उसी कमी को दूर करने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है.
इस डील से सिर्फ विमान ही नहीं बनेंगे, बल्कि देश में एयरोस्पेस इंडस्ट्री का पूरा इकोसिस्टम खड़ा होगा. इसमें इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट के पुर्जों का निर्माण, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और हजारों की संख्या में नई नौकरियां शामिल है.
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मिलेगी उड़ान
कुल मिलाकर, यह MoU ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की उड़ान को नए पंख देने वाला कदम है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब एविएशन की दुनिया में सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक निर्माता और हब बनने की तैयारी में है.
