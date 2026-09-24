ACB का हैदराबाद में एक्शन, सस्पेंडेड DSP के बेनामी के पास 1.3 करोड़ कैश बरामद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जांच नकदी स्रोत और डीएसपी के संबंध पर केंद्रित।

सस्पेंडेड डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) संकीरेड्डी भीम रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बड़ी घटनाक्रम में, एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को हैदराबाद में उनके एक कथित बेनामी (जिसके नाम पर संपत्ति रखी गई थी) के पास से 1.3 करोड़ रुपये कैश बरामद किया. ACB ने चल रही जांच के तहत पुप्पलगुडा और अन्य जगहों पर भीम रेड्डी से जुड़े आठ संदिग्ध बेनामियों के घरों पर एक साथ तलाशी ली.

यह तलाशी उस जांच के दौरान मिली खास जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें सस्पेंड पुलिस अधिकारी की तरफ से गलत तरीकों से संपत्ति जमा करने का आरोप है.

भीम रेड्डी और पैसों का कनेक्शन की जांच कर रही एसीबी

अधिकारियों के मुताबिक, कैश एक बेनामी के घर पर छिपाकर रखा गया था और ACB पैसे के स्रोत और भीम रेड्डी से इसके कनेक्शन की जांच कर रही है. एजेंसी तलाशी के दौरान मिली प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की भी जांच कर रही है.

यह ऑपरेशन उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत सस्पेंड DSP की तरफ से गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए बेनामियों के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है. ACB कुछ समय से भीम रेड्डी की संपत्ति की जांच कर रही है और नई बरामदगी से उनके खिलाफ मामला मजबूत होने की उम्मीद है.

कई घंटों तक ACB की विभिन्न टीमों ने ली तलाशी

ACB की कई टीमों ने तलाशी ली और ऑपरेशन कई घंटों तक चला. अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त संपत्ति और बेनामियों की और जांच चल रही है और आने वाले दिनों में और बरामदगी हो सकती है. ACB पहले ही भीम रेड्डी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चुकी है और जांच आगे बढ़ रही है. एजेंसी यह भी देख रही है कि क्या अन्य पुलिसकर्मी या लोग कथित अवैध संपत्ति को मैनेज करने में उनकी मदद कर रहे थे.

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की कार्रवाई तेज

इस घटनाक्रम ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की तेज कार्रवाई को एक बार फिर उजागर किया है. एजेंसी उन अधिकारियों के खिलाफ कई हाई-प्रोफाइल छापे मार रही है, जिन पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है. एक बेनामी से बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी को भीम रेड्डी के खिलाफ मामले में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. जांच जारी रहने के साथ ही और जानकारी का इंतजार है.

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