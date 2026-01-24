तेलंगाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगारेड्डी जिले के संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के. मधुसूदन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 1.2 किलोग्राम सोना, महंगी लक्जरी कारों और करोड़ों रुपये की संपत्ति का पर्दाफाश किया है. यह कार्रवाई एक सरकारी अधिकारी के भ्रष्टाचार के स्तर को उजागर करती है, जिसने अपने पद का दुरुपयोग कर अपार संपत्ति अर्जित की.

मौके पर मौजूद रहते हुए देखा गया कि एसीबी की टीम ने जब दस्तावेजों की जांच शुरू की तो आंकड़े हैरान करने वाले थे. कापरा इलाके में मधुसूदन रेड्डी के पास 300 गज का तीन मंजिला आवास है, जबकि परिगी मंडल में उनके 27 एकड़ कृषि भूमि के मालिक होने का पता चला. इसके अलावा, इब्राहीमपट्नम में उनके पास एक खुला प्लॉट और एक एकड़ वाणिज्यिक भूमि भी दर्ज की गई है. संपत्ति के इस सागर में 1.2 करोड़ रुपये कीमत का एक फॉर्म हाउस भी शामिल है.

जांच में क्या निकला?

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उन्होंने अपने परिवार को भी अपनी कमाई में शामिल किया. उनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर दो 'शेल कंपनियां' स्थापित की गई थीं, जिसका उपयोग धन शोधन में किया जाता था. आरोपी अधिकारी ने आरके स्पिरिट्स कंपनी में 80 लाख रुपये का निवेश भी किया हुआ है. उनके पास मिली लग्जरी कारों में फॉर्च्यूनर, वोल्वो, वोक्स वैगन और टाइगन शामिल हैं. इतना ही नहीं, छापे के दौरान 9 लाख रुपये नकद और 1.2 किलो सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं.

सरकारी नौकरी का फायदा उठाकर पैसे जमा करना

यह पूरा मामला यह दिखाता है कि कैसे एक पदस्थ अधिकारी सरकारी नौकरी का फायदा उठाकर धन बटोरता है. एसीबी ने अब सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है. इस तरह की कड़ी कार्रवाई से व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाता है.

