हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभ्रष्ट इंजीनियरों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, 400 करोड़ की काली कमाई फ्रीज

भ्रष्ट इंजीनियरों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, 400 करोड़ की काली कमाई फ्रीज

Kaleshwaram Lift Irrigation Project Scam: जांच एजेंसियों ने जब इंजीनियरों के ठिकानों पर छापे मारे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. आरोप है कि इन्होंने जनता के पैसे से चल रही परियोजना में जमकर लूट मचाई

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के अब तक के सबसे बड़े सिंचाई घोटाले, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार की परतें उधड़ने का सिलसिला जारी है. एक सनसनीखेज घटनाक्रम में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच के शिकंजे में आए 3 आरोपी इंजीनियरों पर अधिकारियों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है.

इस महाघोटाले के मुख्य आरोपी इंजीनियर हरिराम, नूने श्रीधर और मुरलीधर की अकूत संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है. अधिकारियों के इस कदम से इन तीनों इंजीनियरों की लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक की बाजार मूल्य वाली संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लग गई है. इसका मतलब है कि जब तक अदालत में यह मामला चल रहा है, वे अपनी काली कमाई से खड़ी की गई इस सल्तनत का एक तिनका भी बेच या किसी और के नाम नहीं कर सकते.

कौन-कौन हैं आरोपी
जांच एजेंसियों ने जब इन इंजीनियरों के ठिकानों पर छापे मारे थे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं. इन पर आरोप है कि इन्होंने जनता के पैसे से चल रही परियोजना में जमकर लूट मचाई और आय से कहीं अधिक संपत्ति बनाई. भूक्या हरिराम परियोजना के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ, नूने श्रीधर कार्यकारी अभियंता, सी. मुरलीधर राव पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ. इन तीनों ने मिलकर भ्रष्टाचार का एक ऐसा नेटवर्क बनाया था, जिसने परियोजना को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया. 

कहां- कहां है संपत्ति
फिलहाल, ये तीनों इंजीनियर जमानत पर बाहर हैं, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है. सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित की गई संपत्तियों में हैदराबाद के पॉश इलाकों में स्थित आलीशान विला, कई शहरों में लक्जरी फ्लैट, व्यावसायिक इमारतें, और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि शामिल है. 

ईडी भी कर रही है जांच
ACB को शक है कि इन संपत्तियों के अलावा भी कई बेनामी संपत्तियां हैं, जिनकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से कर रही है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सभी बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो जाए तो यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है. 

ये भी पढ़ें 

IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'

Published at : 14 Oct 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
ACB Engineer Asset Kaleshwaram Lift Irrigation Project
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Black Money Act में बदलाव तय? जानिए क्या होगा असर!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
लाइफस्टाइल
Husbands Helping Wives: घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
Drone Engines: कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget