भ्रष्ट इंजीनियरों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, 400 करोड़ की काली कमाई फ्रीज

तेलंगाना के अब तक के सबसे बड़े सिंचाई घोटाले, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार की परतें उधड़ने का सिलसिला जारी है. एक सनसनीखेज घटनाक्रम में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच के शिकंजे में आए 3 आरोपी इंजीनियरों पर अधिकारियों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है.

इस महाघोटाले के मुख्य आरोपी इंजीनियर हरिराम, नूने श्रीधर और मुरलीधर की अकूत संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है. अधिकारियों के इस कदम से इन तीनों इंजीनियरों की लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक की बाजार मूल्य वाली संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लग गई है. इसका मतलब है कि जब तक अदालत में यह मामला चल रहा है, वे अपनी काली कमाई से खड़ी की गई इस सल्तनत का एक तिनका भी बेच या किसी और के नाम नहीं कर सकते.

कौन-कौन हैं आरोपी

जांच एजेंसियों ने जब इन इंजीनियरों के ठिकानों पर छापे मारे थे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं. इन पर आरोप है कि इन्होंने जनता के पैसे से चल रही परियोजना में जमकर लूट मचाई और आय से कहीं अधिक संपत्ति बनाई. भूक्या हरिराम परियोजना के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ, नूने श्रीधर कार्यकारी अभियंता, सी. मुरलीधर राव पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ. इन तीनों ने मिलकर भ्रष्टाचार का एक ऐसा नेटवर्क बनाया था, जिसने परियोजना को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया.

कहां- कहां है संपत्ति

फिलहाल, ये तीनों इंजीनियर जमानत पर बाहर हैं, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है. सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित की गई संपत्तियों में हैदराबाद के पॉश इलाकों में स्थित आलीशान विला, कई शहरों में लक्जरी फ्लैट, व्यावसायिक इमारतें, और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि शामिल है.

ईडी भी कर रही है जांच

ACB को शक है कि इन संपत्तियों के अलावा भी कई बेनामी संपत्तियां हैं, जिनकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से कर रही है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सभी बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो जाए तो यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है.

ये भी पढ़ें

IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'