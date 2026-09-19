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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDUSU चुनाव रिजल्ट के बाद क्यों निशाने पर आए राहुल गांधी? समझें

DUSU चुनाव रिजल्ट के बाद क्यों निशाने पर आए राहुल गांधी? समझें

दिल्ली यूनिर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव रिजल्ट में एबीवीपी की जीत से बीजेपी उत्साहित है. पार्टी ने कहा कि डीयू के मिजाज ने राहुल गांधी की निगेटिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 19 Sep 2026 06:50 PM (IST)
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दिल्ली यूनिर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव में आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की बड़ी जीत हुई है. संगठन को अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली. कांग्रेस से जुड़े भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) का खाता भी नहीं खुला. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी निशाने पर आ गए हैं. बीजेपी के नेता छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर तंज कसते हुए एबीवीपी को बधाई दे रहे हैं. नेताओं का कहना है कि Gen Z बीजेपी के साथ है.

बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि डीयू के मिजाज ने राहुल गांधी की निगेटिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है. ये जनादेश राहुल गांधी के राजनीति को कैंसिल करने के लिए है. प्रोपेगेंडा की राजनीति को कैंसिल करने के लिए है. लिटमस टेस्ट की तरह था. इसमें राहुल गांधी फेल हो गए. 

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बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने कहा, ''झूठ की गूंज के सामने राष्ट्रवाद की विजय! दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में तीन सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर अखिल भारतीय विधार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई.''

इतिहास रच दिया- शिवराज सिंह चौहान

उन्होंने कहा, ''डीयू के अधिकांश कॉलेजों में भी सभी पैनलों पर अभाविप ने क्लीन स्वीप करते हुए इतिहास रच दिया है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिषद के कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलते हुए छात्रहित के लिए निरंतर संकल्पित भाव से कार्य करते रहेंगे. DUSU में ABVP की शानदार जीत पर सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई.''

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''यह जीत स्पष्ट करती है कि देश का युवा noise नहीं, राष्ट्रभाव की voice सुनता है. यही युवा जोश और राष्ट्रभाव विकसित भारत की नई ऊर्जा है.''

‘झूठ की गूंज’ की हुई बड़ी हार- संबित पात्रा
बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा, ''DUSU Election में राहुल गाँधी के ‘झूठ की गूंज’ की हुई बड़ी हार. 3-1 से ABVP ने बड़ी जीत दर्ज की. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर प्रचंड विजय हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया. वहीं, कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI चार केंद्रीय पदों में से कोई भी पद नहीं जीत सकी. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव का यह जनादेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर छात्रों के अटल विश्वास को दर्शाता है.''

ये हमले ठीक उसी दिन हो रहे हैं जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत इंदौर में हैं. राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए दिल्ली में हुए सीजेपी और छात्र आंदोलन के बीच छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत की थी. 

DUSU चुनाव रिजल्ट के बाद क्यों निशाने पर आए राहुल गांधी? समझें

दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव पर नजर रख रहे पत्रकारों का कहना है कि DUSU चुनाव में जंतर-मंतर पर आंदोलन, छात्रों की गूंज कार्यक्रम की खूब चर्चा रही. सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रवास की कमी के मुद्दे भी छाए रहे. एनएसयूआई को उम्मीद थी कि वो जीत दर्ज करेगी. हालांकि एबीवीपी को बड़ी जीत मिली है. 

बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर छात्रों को गुमराह करने के आरोप लगाती रही है. पिछले ही दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों से संवाद किया तो अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया. इस दौरान राहुल गांधी के कार्यक्रम पर तंज किए. 

दिलचस्प है कि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई का टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे दीपांशु शौकीन ने जीत दर्ज की. शौकीन ने 30,615 वोट हासिल किए. पिछले साल एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद हासिल किया था.

किसे कितने वोट?
अध्यक्ष पद के चुनाव में एबीवीपी के यश डबास ने 24,576 वोट हासिल किया. उन्होंने एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा को 2,053 मतों के अंतर से हराया. सचिव पद के लिये चुनाव में एबीवीपी उम्मीदवार रिया छाबड़ी ने 21,650 वोट हासिल किए, जबकि एनएसयूआई उम्मीदवार नम्रता चौधरी को 14,869 वोट मिले. संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोट हासिल किए, जबकि समाजवादी छात्र सभा के उम्मीदवार विशेष यादव को 15,778 वोट मिले.

क्या बोले NSUI के चीफ?
हार पर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि छात्रों के मुद्दों पर पूरे जोश और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा और हमने आम परिवारों से उम्मीदवार उतारे. सोचिए कि प्रधानमंत्री किस तरह एक स्टार प्रचारक की तरह काम कर रहे थे और यूनिवर्सिटी चुनावों के दौरान कॉलेजों का दौरा कर रहे थे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत लगा रही थीं. हम बहुत कम वोटों के अंतर से हारे, लेकिन NSUI छात्रों से किए गए वादों को पूरे संकल्प के साथ पूरा करेगा. संगठन से जुड़ी कुछ कमियां थीं. हम उन पर विचार करेंगे.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 19 Sep 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi DUSU Abvp BJP
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