ABP Southern Rising Summit 2025 में ABP नेटवर्क के डायरेक्टर ध्रुबा मुखर्जी ने दक्षिण भारत में ABP की यात्रा और सफलता की सराहना की. उन्होंने कहा कि ABP की शुरुआत 1922 में हुई थी और दक्षिण भारत में उनकी यात्रा लगभग 5 वर्ष पहले आरंभ हुई. इस दौरान ABP Nadu और ABP Desam जैसे डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए.

ध्रुबा मुखर्जी ने कहा, हमने 1922 में अपनी यात्रा शुरू की थी. दक्षिण भारत में हमारी यात्रा लगभग 5 साल पहले शुरू हुई. हमने ABP Nadu और ABP Desam को लॉन्च किया और इन पांच वर्षों में हमें दक्षिण के दर्शकों से जो प्यार, सराहना और प्रोत्साहन मिला है, वह हमें बेहद अभिभूत करता है.' उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विविधता, भाषा और समृद्ध सामाजिक चेतना ABP नेटवर्क की पत्रकारिता को नई दिशा दे रही है.

उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया उद्घाटन

सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दीप प्रज्वलन कर किया. कार्यक्रम चेन्नई में आयोजित किया गया है, जिसमें कई राजनीतिक, सामाजिक और सिनेमा जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं. कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी, अभिनेत्री मलविका मोहनन और अन्य प्रतिष्ठित अतिथि मौजूद रहे.

उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा?

सम्मेलन में संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि DMK हमेशा भाषा, राज्य के अधिकारों, लोकतंत्र और अब जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी.