एबीपी नेटवर्क इंडिया @ 2047 यूथ कॉन्क्लेव का नई दिल्ली में आयोजन कर रहा है. मंगलवार (20 जनवरी) को सत्र की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के नेता किरेन रिजिजू पहुंचे. उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ-साथ और भी कई मसलों पर बात की. रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर भी प्रतिक्रिया की. राहुल गांधी ने रिजिजू को अपने घर जिम के लिए आमंत्रित किया था. रिजिजू ने इस पर भी जवाब दिया.

एबीपी के यूथ कॉनक्लेव में नेताओं के साथ-साथ खिलाड़ी, अभिनेता और कई युवा उद्यमी भी पहुंचेंगे. भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज, डॉक्टर हेमांग जोशी और सांभवी चौधरी भी यूथ कॉनक्लेव में शिरकत करेंगी. कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

यूथ कॉनक्लेव में अभिनेता शिव पंडित, अभय वर्मा भी शामिल हो सकते हैं. 'जयपुर वॉच कंपनी' के संस्थापक और उद्यमी गौरव मेहता, वैश्विक ब्रांड बनाने को लेकर बात करेंगे. 'प्रॉफ़िट एंड पर्पस' सेशन में सामाजिक प्रभाव एक अहम मुद्दा होगा, जिसमें श्वेताभ रंजन और 'गूंज' के संस्थापक अंशु गुप्ता शामिल होंगे. यह सत्र उन बिजनेस मॉडलों के बारे में होगा जो स्थिरता को सोशल इम्पैक्ट के साथ जोड़ते हैं.