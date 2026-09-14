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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामोहसिन नकवी से महिला टीम ने नहीं ली ट्रॉफी, कांग्रेस MP सिंघवी ने ली चुटकी

मोहसिन नकवी से महिला टीम ने नहीं ली ट्रॉफी, कांग्रेस MP सिंघवी ने ली चुटकी

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद भारतीय टीम प्रजेंटेशन सेरेमनी छोड़कर ड्रेसिंग रूम चली गई थी. अब इस पूरे विवाद पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने चुटकी ली है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 14 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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कांग्रेस से सांसद और देश के चर्चित वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय टीम की तरफ से पीसीबी चीफ और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी न लेने से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया दी है.   

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'भारत ने एक बार फिर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है. और ट्रॉफी चोर के नारों के बीच नकवी का भागना देखना बहुत मजेदार था. भारत ने कप जीता. नकवी का होश ओ हवास ठिकाने नहीं रहा.'

भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. फाइनल में टीम इंडिया ने 72 रनों से जीत हासिल की. इसके बाद हाई वोल्टेज ड्राम देखने को मिला. एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी देखते रहे. टीम इंडिया ने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली. 

इसके बाद प्रजेंटेशन सेरेमनी हुई. इसमें सिर्फ श्रीलंकाई खिलाड़ियों को ही मेडल बाटें गए. इधर, भारत की टीम मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम चली गई. उन्होंने न मेडल लिया और न ही ट्रॉफी ली. ऐसे में इस पूरे सीन ने साल 2025 के मेंस एशिया कप फाइनल की याद दिला दी. हालांकि, इस बार मोहसिन हाथ में ट्रॉफी लेकर नहीं पहुंचे थे, उससे पहले भी महिला क्रिकेट टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी को बॉयकॉट कर दिया.

कब तक है मोहसिन का कार्यकाल?

मोहसिन नकवी साल 2025 में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने थे. इस पद का कार्यकाल 2 साल का होता है. नकवी का कार्यकाल साल 2027 में पूरा होगा. इस पद पर रोटेशन के आधार पर दिया जाता है. इसमें पहले भारत, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पास 22 साल के लिए यह पद रहता है. अब अगला एशिया कप साल 2027 में होने की उम्मीद है. नकवी से पहले जय शाह इस पद पर चार साल रहे थे. शाह अभी AICC के अध्यक्ष हैं.  

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 14 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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