अभिषेक बनर्जी पर FIR के बाद नया पेंच! वकील ने पूछा- 'ऑनलाइन कॉपी...'

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के वकील अर्का नाग ने कैमक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय में 27 अगस्त को हुई घटना को लेकर कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. शेक्सपियर सरणी थाने की ओर से अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ'ब्रायन को इस मामले में नोटिस जारी किया गया था. अभिषेक बनर्जी की ओर से अब इसका जवाब भेजा गया है.

अर्का नाग ने कहा कि जवाब का मुख्य मुद्दा FIR से जुड़ा है. उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार FIR दर्ज होने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए. उनका आरोप है कि इस मामले में कोलकाता पुलिस ने ऐसा नहीं किया.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee's advocate, Arka Nag, says, "A notice was issued by the Shakespeare Sarani Police Station to Abhishek Banerjee and Derek O'Brien pursuant to the incident which took place on the 27th of August in the AITC office at Camac… pic.twitter.com/mjS6qWxGMb — ANI (@ANI) August 30, 2026

पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

अभिषेक बनर्जी के वकील ने कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट यानी अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि जवाब में सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया गया है. उनका कहना है कि पुलिस को अदालत के तय नियमों का पालन करना चाहिए.

27 अगस्त को कैमक स्ट्रीट पर हुआ था विवाद

यह पूरा मामला 27 अगस्त को कैमक स्ट्रीट स्थित अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में हुआ था. कोलकाता नगर निगम के अधिकारी पुलिस के साथ वहां कथित तौर पर एक अनधिकृत होर्डिंग हटाने पहुंचे थे. इसी दौरान TMC कार्यकर्ताओं और पुलिस तथा नगर निगम के अधिकारियों के बीच विवाद और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई थी. घटना के बाद शेक्सपियर सरणी थाने में कई FIR दर्ज की गईं. पुलिस ने मामले में अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ'ब्रायन समेत कुछ TMC नेताओं के नाम भी शामिल किए हैं. इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.

अभिषेक और डेरेक को पुलिस ने भेजा नोटिस

घटना की जांच के तहत पुलिस ने अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ'ब्रायन को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया. रिपोर्टों के मुताबिक, डेरेक ओ'ब्रायन को 31 अगस्त को शेक्सपियर सरणी थाने में पेश होने के लिए कहा गया, जबकि अभिषेक बनर्जी को 1 सितंबर को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है. अब अभिषेक बनर्जी के वकील की ओर से भेजे गए जवाब ने मामले को एक नया कानूनी मोड़ दे दिया है. एक तरफ पुलिस कैमक स्ट्रीट की घटना की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ TMC नेता की ओर से FIR को ऑनलाइन अपलोड करने और पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं.