‘Z-प्लस सुरक्षा फिर से हो बहाल’, अभिषेक बनर्जी ने किया कलकत्ता HC का रुख

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोनारपुर में हुए हमले के बाद सुरक्षा कवर की मांग हुई।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार (28 सितंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद वापस ली गई Z-प्लस सुरक्षा को फिर से बहाल करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के दौरान अभिषेक बनर्जी को Z-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन राज्य में सत्ता पलटने के बाद सरकार ने उनकी Z-प्लस सुरक्षा को हटा दिया. अब अभिषेक बनर्जी ने इस सुरक्षा कवर को फिर से बहाल करने की मांग की है.

अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग खारिज

न्यूज एजेंसी IANS की मुताबिक, पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाई कोर्ट में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की है. हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्ण राव की सिंगल जज बेंच के सामने यह मामला पेश किया गया. अदालत ने अभिषेक बनर्जी को याचिका दाखिल करने की अनुमति दी और सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है. हालांकि, कोर्ट ने मामले की तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील?

कलकत्ता हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की तरफ से दलील पेश करते हुए उनके वकील अयान भट्टाचार्य ने कहा, ‘विधानसभा चुनाव से पहले बनर्जी को Z-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद उनकी Z-प्लस सुरक्षा कवर को वापस ले लिया गया. इसके बाद मेरे मुमक्किल पर कई बार हमला हो चुका है. फिलहाल उनके पास कोई सुरक्षा कवर नहीं है. सिर्फ कुछ हाउस गार्ड हैं. इसलिए मामले की तुरंत सुनवाई की जाए.’

सोनारपुर हमले के बाद सुरक्षा कवर की मांग करते हुए HC पहुंचे अभिषेक

यह याचिका 30 मई को दक्षिम 24 परगना जिले के सोनारपुर दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी पर लोगों की तरफ से किए गए हमले के कुछ महीने बाद दायर की गई है. दरअसल, अभिषेक बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ता संजू करमाकर के परिवार से मिलने के लिए सोनारपुर गए थे, जिसकी चुनाव बाद हुई हिंसा में हत्या कर दी गई थी.

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