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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, कहा- बागी TMC सांसदों पर नहीं हुई कार्रवाई तो...

स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, कहा- बागी TMC सांसदों पर नहीं हुई कार्रवाई तो...

Abhishek Banerjee: टीएमसी सासंद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 20 बागी सांसद TMC के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर आए हैं और अब ये लोग खुलेआम एनडीए का समर्थन कर रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 12 Aug 2026 07:00 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला से मिलकर पार्टी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने बुधवार (12 अगस्त 2026) को इन बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लेने की अपील की है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ने तय समय के भीतर फैसला नहीं लिया तो टीएमसी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाएगी. उन्होंने कहा कि TMC ने इन बागी सांसदों के खिलाफ जून महीने में ही संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन दो महीने बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. 

ममता बनर्जी के चेहरे पर वोट मांगे बागी सांसद: अभिषेक

उन्होंने कहा, 'जब संसद का सत्र शुरू हुआ तब मैंने लोकसभा अध्यक्ष के सामने यह मुद्दा उठाया था. मुझे एक औपचारिक लेटर देने के लिए कहा गया था, जिसे मैंने 26 जुलाई तक जमा कर दिया. इसके बाद मैं सौगत रॉय, कीर्ति आजाद और प्रतिमा मंडल के साथ इस पर कार्रवाई की जानकारी लेने भी गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. ये सभी 20 बागी सांसद TMC के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर आए हैं. उन्होंने ममता बनर्जी के चेहरे पर जनता से वोट मांगे थे. अब ये लोग खुलेआम एनडीए का समर्थन कर रहे हैं.'

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के नियमों की जांच होना बहुत जरूरी है और इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. उनका तर्क है कि दूसरी पार्टी में शामिल होकर इन सांसदों ने खुद ही TMC की सदस्यता छोड़ दी है और उनका दूसरी पार्टी में विलय का दावा दलबदल विरोधी कानून के तहत सुरक्षित नहीं है.

बागी सांसदों को मान्यता देने पर अभिषेक ने उठाया सवाल

अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों को मान्यता देने को लेकर भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, 'इन सांसदों को न तो आधिकारिक रूप से एक अलग गुट के रूप में मान्यता दी गई है और न ही वैसा व्यवहार किया जा रहा है. अगर उन्हें NCPI के रूप में मान्यता देनी है तो वह फैसला जल्द होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो उन्हें अलग पहचान नहीं दी जा रही और दूसरी तरफ जब वे सदन में बोलते हैं तो उनका समय हमारे (TMC के) तय समय से काटा जाता है.'

Published at : 12 Aug 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee OM BIRLA MAMATA BANERJEE
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