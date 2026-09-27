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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआशुतोष रांका को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो भड़के अभिजीत दीपके, बोले - 'कल सुबह मैं...'

आशुतोष रांका को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो भड़के अभिजीत दीपके, बोले - 'कल सुबह मैं...'

सीजेपी के सह-संस्थापक आषुतोष रांका और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को असम पुलिस ने गुवाहाटी में डिटेन कर लिया है. अब इस पर पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक नए पोस्ट में बताया कि वो कल असम जा रहे हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 27 Sep 2026 07:57 PM (IST)
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असम पुलिस ने गुवाहाटी में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के को-फाउंडर आशुतोष रांका समेत कई वर्कर्स को डिटेन किया है. इसी को लेकर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने नए बयान में बताया है कि वह कल असम जा रहे हैं. 

दीपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं कल सुबह असम जा रहा हूं. क्योंकि पुलिस ने अभी तक आशु को रिहा नहीं किया है. हम गिरफ्तारी या जेल की धमकियों से डरकर झुकने वाले नहीं है. आप चाहें तो कल मुझे एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर सकते हैं.'

डिटेन होने के बाद असम सरकार पर भड़के आशुतोष 
रविवार को सीजेपी के को फाउंडर रांका और उनकी टीम को पुलिस ने डिटने किया. रांका इन दिनों असम में स्कूलों की कंडिशन को लेकर और एसआईआर यानी वोटर लिस्ट से जुड़े एसआईआर को लेकर कैंपेन चला रहे हैं. रांका को डिटेन करने के बाद सीजेपी नेता ने असम के मुख्यमंत्री हिंमता पर गंभीर आरोप मढ़े हैं. उन्होंने कहा है कि अगर सीजेपी असम के स्कूलों की असलियत सामने रखेंगे, तो पूरे देश में सच सामने आ जाएगा. इसके अलावा उन्होंने काजीरंगा को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है. उ्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं. जमीन, जंगल और पानी को कॉर्पोरेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं. 

'लोगों को धमकाया जा रहा, डराया जा रहा है'

आशुतोष ने इसके अलावा एक वीडियो (जिसमें वह पुलिस वैन में नजर आ रहे हैं) में कहा है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर यहां के लोगों से Meet Up था. सबकुछ शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना था, लेकिन हिमंता बिस्वा सरमा डर गए हैं. क्योंकि, हम उनकी सच्चाई देश के सामने लाने वाले हैं, काजीरंगा की सच्चाई देश के सामने लाने वाले हैं, यहां के लोगों का कैसे हक छीना जा रहा है, उसकी सच्चाई लाने वाले हैं. 

आशु ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप भल गए हैं, कि हम लोग किस मिट्टी के बने हैं. हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसी देश की मिट्टी के लोग हैं. जबतक व्यवस्था सुधर नहीं जाती, असम की व्यवस्था सुधर नहीं जाती, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 27 Sep 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Assam National News
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