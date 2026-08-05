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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजनीति में उतरेंगे अभिजीत दीपके! किया चौंकाने वाला ऐलान, बोले- 'जनता की डिमांड...'

राजनीति में उतरेंगे अभिजीत दीपके! किया चौंकाने वाला ऐलान, बोले- 'जनता की डिमांड...'

Abhijit Dipke Politics: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके प्रोटेस्ट के बाद आगे की प्लानिंग कर रहे हैं. उन्होंने राजनीति में एंट्री करने को लेकर अपने प्लान का खुलासा किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Aug 2026 11:51 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जंनत मंतर पर प्रोटेस्ट के बाद अब अपनी आगे की प्लानिंग में लग गए हैं. अभिजीत के घर कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक आज से शुरू होने जा रही है. इससे पहले अभिजीत ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि अभी उनका राजनीति में उतरने का कोई प्लान नहीं है लेकिन उन्होंने इसकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है.

अभिजीत ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए कहा-हम युवाओं (Gen Z) से राय लेना चाहते हैं कि वो किन मुद्दों पर हमारा ध्यान चाहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि समर्थक बुधवार से दो दिनों के लिए मिलेंगे ताकि आगे के कदमों का फैसला किया जा सके.

राजनीति में करेंगे एंट्री
दीपके ने कहा- इस बैठक का मकसद 'कॉकरोच जनता पार्टी' का मुख्य एजेंडा तय करना और यह चर्चा करना होगा कि हम इस सामाजिक आंदोलन को आगे कैसे ले जा सकते हैं. उन्होंने फिलहाल तुरंत चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि अगर जनता का बहुमत चाहेगा, तो वे पार्टी बनाने पर विचार करेंगे और आगे चलकर लोगों की मांग पर चुनाव भी लड़ेंगे.

दीपके ने कहा-'भारत में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाना सही रास्ता है. भारत को इस समय एक ऐसे जन-आंदोलन की जरूरत है, जो देश के सभी संस्थानों पर लोगों का भरोसा और उनकी जवाबदेही वापस ला सके.  फिलहाल 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का पूरा ध्यान देश के युवाओं की आवाज उठाने पर रहेगा.' उनके मुताबिक, देश के कई युवा नेताओं, अदालतों और मीडिया से अपना भरोसा खो चुके हैं.

अभिजीत ने कहा- 'अगर CJP कोई पार्टी बनाती है, युवाओं के मुद्दों को उठाना जारी रखती है और सरकार पर दबाव बनाए रखते हुए अपनी रफ्तार बनाए रखती है, तो उसे समर्थन मिल सकता है.'

यह भी पढ़ें: Xप्लेन: सड़क पर एक्टिव लेकिन संसद से गायब, सदन में Gen Z नेताओं की संख्या कितनी

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 05 Aug 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Abhijit Dipke Cockroach Janta Party
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