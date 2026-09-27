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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके का CM हिमंत को अल्टीमेटम - 'अगर आशुतोष रांका को नहीं छोड़ा तो...'

अभिजीत दीपके का CM हिमंत को अल्टीमेटम - 'अगर आशुतोष रांका को नहीं छोड़ा तो...'

हिरासत में लिए जाने के बाद आशुतोष रांका ने कहा कि पुलिस सुबह से गुंड़ों की तरह बर्ताव कर रही थी. हम प्राइवेट आवास में बैठक करने वाले थे, लेकिन पुलिस हमारी टीम के सदस्यों को हिरासत में लेती रही.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Sep 2026 05:10 PM (IST)
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  • असम पुलिस ने गुवाहाटी में CJP के आशुतोष रांका हिरासत में।
  • CJP संस्थापक दीपके ने CM सरमा को सदस्यों की रिहाई चेताया।
  • 30 से अधिक CJP कार्यकर्ता बैठक से पहले हुए हिरासत।
  • पुलिस पर बिना आरोप बताए हिरासत और दबाव के आरोप।

असम पुलिस की तरफ से गुवाहाटी में कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संस्थापक आशुतोष रांका समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद CJP संस्थापक अभिजीत दीपक ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और बाकी सीजेपी कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया, तो वह पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ असम पहुंच जाएंगे.

आशुतोष रांका को लेकर बोले अभिजीत दीपके

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गुवाहाटी में आशुतोष रांका की हिरासत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रविवार (27 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर नाराजगी जताई है. उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘आशु को असम पुलिस ने एक प्राइवेट आवास से हिरासत में ले लिया है. उन्हें अभी तक यह नहीं बताया गया है कि आखिर उन्हें किन आरोपों या किस आधार पर हिरासत में लिया गया है.’ 

दीपके ने कहा, ‘अगर आशु को रिहा नहीं किया गया, तो मैं कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बाकी सदस्यों के साथ असम जाऊंगा. हिमंत बिस्वा सरमा हम सभी को गिरफ्तार कर सकते हैं.’

CJP के 30 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुताबिक, गुवाहाटी में रविवार (27 सितंबर, 2026) को पार्टी की प्रस्तावित रीजनल वालेंटियर मीटिंग से पहले असम पुलिस ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी के चार सदस्यों के साथ 30 से ज्यादा सीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

हिरासत में लिए गए लोगों में आशुतोष रांका का नाम भी शामिल था. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सुबह से ही पार्टी के सदस्यों की बैठक आयोजित करने रोक रही थी. रांका ने कहा, ‘पुलिस सुबह से गुंड़ों की तरह बर्ताव कर रही थी. यह एक प्राइवेट आवास है, जहां हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करने वाले थे. लेकिन पुलिस हमारी टीम के सदस्यों को लगातार हिरासत में लेती रही और अब हम सभी को हिरासत में लिया गया है.’

गुवाहाटी में कहां होने वाली थी बैठक

सीजेपी की रीजनल वालेंटियर्स की बैठक पहले सुबह करीब 10 बजे गुवाहाटी के आठगांव स्थित खरबा चौधरी रोड पर स्थित असम श्री परशुराम सेवा सदन में तय की थी. हालांकि, बाद में बैठक की जगह को बदलकर असम सचिवालय के सामने चौधरी टीला कर दिया गया. आयोजकों ने आरोप लगाया कि उन पर ओरिजिनल वेन्यू की बुकिंग कैंसिल करने के लिए दबाव डाला गया था. 

यह भी पढ़ेंः पूर्व मुख्य सचिव के ज्ञानेश कुमार पर दावे पर बोलीं प्रियंका - 'यह दिखाता है कि...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 27 Sep 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Assam CJP HIMANTA BISWA SARMA Abhijeet Dipke
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