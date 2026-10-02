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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके ने सहयोग के लिए मुंबई पुलिस को कहा थैंक्यू, 'दिल्ली पुलिस कुछ...'

अभिजीत दीपके ने सहयोग के लिए मुंबई पुलिस को कहा थैंक्यू, 'दिल्ली पुलिस कुछ...'

कॉकरोच जनता पार्टी ने गांधी जयंती के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के विरोध में रैली का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस पर तंज भी कसा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Oct 2026 09:13 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान सहयोग के लिए मुंबई पुलिस को शुक्रिया कहा है. साथ ही, उन्होंने मुंबई पुलिस के व्यवहार की तारीफ करते हुए दिल्ली पुलिस पर तंज भी कसा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस, सीख लो कुछ मुंबई पुलिस से.

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने गांधी जयंती के मौके पर शुक्रवार (2 अक्टूबर, 2026) को मुंबई के शिवाजी पार्क में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. प्रदर्शन के दौरान दीपके ने कहा, ‘मुंबई पुलिस को ऊपर से ऑर्डर दिया गया था, हमें उठाने के लिए, लेकिन मुंबई पुलिस इतनी क्यूट है कि उन्होंने हमें उठाया नहीं. बस चाय पिलाई और कहा- सर चले जाइए और मुंबई पुलिस ने भी कहा कि सर आप जो कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो.’

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ज्ञानु को जाना ही होगा- दीपके

अभिजीत दीपके ने अपने आधिकारिक X प्लेटफॉर्म हैंडल पर मुंबई पुलिस की सराहना और दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में दीपके ने कहा, ‘आज के सहयोग के लिए मुंबई पुलिस का बहुत-बहुत शुक्रिया. ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सलाम! जय हिंद.’ वहीं, अपने एक अन्य X पोस्ट में अभिजीत दीपके ने कहा, ‘ज्ञानु (CEC ज्ञानेश कुमार) को जाना ही होगा.’

दिल्ली पुलिस के DCP को कहा जनरल डायर

इस दौरान अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर सचिन शर्मा पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से निपटने के तरीके को लेकर DCP सचिन शर्मा की तुलना जनरल डायर से की. उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में जो दरिंदे बैठे हैं, उनमें सबसे बड़ा दरिंदा सचिन शर्मा, वो पुलिस वाला नहीं है, वो अमित शाह का जनरल डायर है. वो दरिंदा जनरल डायरल है, जिसने दिल्ली में छोटी-छोटी बच्चियों को पीटा है और आज भी जब हमारे साथी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी ये दरिंदा सड़क पर घसीट-घसीटकर ले गया है.’ 

यह भी पढ़ेंः SIR के विरोध पर भड़के शिवराज, बोले- 'लोकतंत्र कुचलने का पाप कांग्रेस ने...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 02 Oct 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
CJP MUMBAI POLICE DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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