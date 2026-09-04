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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके ने शेयर किया निशु आजाद का वीडियो, दिल्ली पुलिस से बोले- 'खुलेआम...'

अभिजीत दीपके ने शेयर किया निशु आजाद का वीडियो, दिल्ली पुलिस से बोले- 'खुलेआम...'

अभिजीत दीपके ने निशु आजाद का एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा, दो महीने बाद भी गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं. इस अपराध को बढ़ावा देने के लिए DCP सचिन शर्मा पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 04 Sep 2026 01:36 PM (IST)
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अभिजीत दीपके ने निशु के पिता पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है. उन्होंने निशु के साथ एक वीडियो शेयर किया है.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 04 Sep 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Abhijeet Dipke Nishu Azad
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