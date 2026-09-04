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अभिजीत दीपके ने शेयर किया निशु आजाद का वीडियो, दिल्ली पुलिस से बोले- 'खुलेआम...'
अभिजीत दीपके ने निशु आजाद का एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा, दो महीने बाद भी गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं. इस अपराध को बढ़ावा देने के लिए DCP सचिन शर्मा पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
अभिजीत दीपके ने निशु के पिता पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है. उन्होंने निशु के साथ एक वीडियो शेयर किया है.
When Nishu’s father was attacked by the sanghi goons, she cried and begged DCP Sachin Sharma and Delhi police to arrest the culprits.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 4, 2026
Even after two months the goons are roaming free. DCP Sachin Sharma must be prosecuted for enabling this crime. pic.twitter.com/J4vOmWpxqU
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