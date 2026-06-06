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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए अभिजीत दीपके, हाथ में लहराई अंबेडकर की किताब

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए अभिजीत दीपके, हाथ में लहराई अंबेडकर की किताब

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौटकर दिल्ली पहुंच गए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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CJP Protest: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार सुबह अमेरिका से भारत पहुंचे. दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान उनके हाथ में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की जीवनी की एक प्रति भी दिखाई दी.

कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया. संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है. सीजेपी का दावा है कि उसे इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मिल चुकी है. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों, युवाओं और संगठन के समर्थकों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

नीट और सीबीएसई विवाद को लेकर घिरी शिक्षा व्यवस्था

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग इन दिनों नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले और सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में हैं. आरोप है कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन में इस्तेमाल की गई इस प्रणाली में अनियमितताएं सामने आई हैं. इसी को लेकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध का माहौल बना हुआ है.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई

 सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हो रहे इस प्रदर्शन के कारण मध्य दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, प्रमुख रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों और दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाले सीमा प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए अर्द्धसैनिक बलों की लगभग 40 कंपनियों को तैनात किया गया है. 

विभिन्न जिलों के संयुक्त पुलिस आयुक्तों, पुलिस उपायुक्तों, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों और सहायक पुलिस उपायुक्तों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए ‘फील्ड ड्यूटी’ सौंपी गई है. संवेदनशील स्थानों पर कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है. साथ ही मध्य दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य रणनीतिक बिंदुओं की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की जांच तेज कर दी गई. 

Published at : 06 Jun 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke CJP Protest
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