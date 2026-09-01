FIR पर SC के फैसले पर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टूडेंट प्रोसेस्ट में शामिल छात्रों पर किए गए सभी एफआईआर को रद्द करने और इस मामले का खत्म करने के आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस पर अपना पहला रिएक्शन दिया है. अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह भारत का संविधान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही, उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में जय हिंद लिखकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की एक इमोजी भी शेयर की है.

CJP ने आधिकारिक X हैंडल से क्या किया पोस्ट?

वहीं, देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को इस आदेश के आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी. सीजेपी ने इसे छात्रों की बड़ी जीत करार दिया है.

Big Victory for the Students!



The Supreme Court has dismissed the unjust legal cases against students.



Our demands have been heard, and no student will face such action anymore.



Inquilab Zindabad! https://t.co/sLGSA9oa2O — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) September 1, 2026

पोस्ट में सीजेपी ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ चल रहे सभी अन्यायपूर्ण मुकदमों को खारिज कर दिया है. हमारी मांगें सुनी गई हैं और अब किसी भी छात्र को आगे ऐसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा. इंकलाब जिंदाबाद!’