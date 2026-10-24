दिल्ली मेट्रो में लगे पोस्टर पर हुआ एक्शन तो अभिजीत दीपके बोले, 'काश सरकार चीन...'

दिल्ली मेट्रो में सरकार विरोधी प्रदर्शन वाले पोस्टर लगाने पर कड़ा ऐक्शन लिया गया है. इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का भी बयान आया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है. दीपके ने लिखा, "काश सरकार चीनी घुसपैठ के खिलाफ भी इतनी ही सक्रिय होती."

दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एक मेट्रो के अंदर सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाने और अलग-अलग मुद्दों को लेकर 2 पोस्टर चिपके मिले थे, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

ऑनलाइन ग्रुप से जोड़ने की बात

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन पोस्टर में क्यूआर कोड के जरिए लोगों को एक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ने के लिए इनवाइट किया जा रहा था. पुलिस ने इन पोस्टर्स को जब्त कर लिया है. एफआईआर के अनुसार यह मामला 20 अक्टूबर को उस समय सामने आया, जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर तैनात ट्रेन ऑपरेटर तरुण चौधरी ड्यूटी पर थे.

किसने देखा सबसे पहले पोस्टर

एफआईआर के मुताबिक ट्रेन के केबिन से अंदर निरीक्षण करने के दौरान तरुण चौधरी ने एक सीट पर दो पोस्टर चिपके देखे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि ट्रेन के अंदर पोस्टर चिपकाने वाले व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी है ताकि आरोपी की तलाश की जा सके.

पिछले कुछ दिनों से राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहे हैं. बीते रोज शुक्रवार को भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कई संगठनों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया. वामपंथी नेता वृंदा करात के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रदर्शन का आयोजान किया गया. हालांकि उस दौरान ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं दिखी.

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