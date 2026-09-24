फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है. जब से एसआईआर को लेकर खुलासा हुआ है उसके बाद से सीजेपी के फाउंडर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं. गुरुवार को सीजेपी ने दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था. अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए अभिजीत दीपके दिल्ली रवाना हो चुके हैं.

दीपके के अलावा सौरव दास और आशुतोष रांका भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. वो भी अपने सभी काम छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. दीपके ने दिल्ली रवाना होने के लिए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

दिल्ली के लिए रवाना हुए दीपके

अभिजीत दीपके ने देर रात एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा, ''महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर था, लेकिन अब दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए वापस जा रहा हूँ (6 घंटे की ड्राइव). लेकिन ज्ञानेश, भाई तुम इस भाग-दौड़ के लायक हो.''

Was on the border of Maharashtra and Gujarat but now heading back to catch a flight to Delhi (6hr drive).



But Gyanesh, you’re totally worth the hustle bro… https://t.co/4H6yXVvYsX pic.twitter.com/pjBjJhkxOm — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 23, 2026

कब है प्रेस कॉन्फ्रेंस

बुधवार को आशुतोष रांका ने पोस्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा था, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से जुड़ी हाल की घटनाओं को देखते हुए, अभिजीत दीपके, सौरव दास और मैंने अपने पहले से तय कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और तुरंत दिल्ली जा रहे हैं. हम कल दोपहर 12 बजे एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. ज्ञानेश भाई, काम हो गया भाई. अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल गया है. सीजेपी की जानकारी के मुताबिक अब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर को 2 बजे होने वाली है. इसमें अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका मीडिया से बातचीत करेंगे.

In lieu of the recent events concerning the integrity of the ECI @abhijeet_dipke @SauravDassss and I have cancelled our prior commitments and will be immediately heading to Delhi.



We will be holding an important press conference tomorrow at 12PM.



Gyanesh bro, it’s done bro. — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 23, 2026

क्या है पूरा मामला

द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर में एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाया है. पिछले 10 महीनों में 14 बार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर आपत्ति जताई है मगर उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया.

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. कांग्रेस आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे समेत कई विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं.

चुनाव आयोग की सफाई

इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी है. एक अधिकारी ने कहा, 'चुनाव आयोग के सभी फैसले, जिनमें 'एसआईआर' के फैसले भी शामिल हैं, सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं.

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