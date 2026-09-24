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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?

फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?

Abhijeet Dipke CJP Press Conference: सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली में आज चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. वो दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 24 Sep 2026 10:15 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है. जब से एसआईआर को लेकर खुलासा हुआ है उसके बाद से सीजेपी के फाउंडर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं. गुरुवार को सीजेपी ने दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था. अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए अभिजीत दीपके दिल्ली रवाना हो चुके हैं.

दीपके के अलावा सौरव दास और आशुतोष रांका भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. वो भी अपने सभी काम छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. दीपके ने दिल्ली रवाना होने के लिए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

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दिल्ली के लिए रवाना हुए दीपके
अभिजीत दीपके ने देर रात एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा, ''महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर था, लेकिन अब दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए वापस जा रहा हूँ (6 घंटे की ड्राइव). लेकिन ज्ञानेश, भाई तुम इस भाग-दौड़ के लायक हो.'' 

कब है प्रेस कॉन्फ्रेंस
बुधवार को आशुतोष रांका ने पोस्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा था, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से जुड़ी हाल की घटनाओं को देखते हुए, अभिजीत दीपके, सौरव दास और मैंने अपने पहले से तय कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और तुरंत दिल्ली जा रहे हैं. हम कल दोपहर 12 बजे एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. ज्ञानेश भाई, काम हो गया भाई. अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल गया है. सीजेपी की जानकारी के मुताबिक अब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर को 2 बजे होने वाली है. इसमें अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका मीडिया से बातचीत करेंगे.

क्या है पूरा मामला
द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर में एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाया है. पिछले 10 महीनों में 14 बार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर आपत्ति जताई है मगर उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया.

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. कांग्रेस आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे समेत कई विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं.

चुनाव आयोग की सफाई

इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी है.  एक अधिकारी ने कहा, 'चुनाव आयोग के सभी फैसले, जिनमें 'एसआईआर' के फैसले भी शामिल हैं, सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: 'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 24 Sep 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
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