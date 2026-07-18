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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके, मंच पर ही रो पड़े CJP चीफ, Video

सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके, मंच पर ही रो पड़े CJP चीफ, Video

सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 18 Jul 2026 11:03 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. मंच पर बैठे हुए दीपके अचानक भावुक हो गए और रो पड़े. सीजेपी चीफ मंच पर भावुक होने का वीडियो सामने आया है.

जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया.  मामले पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मेडिकल सलाह और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है. अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि वांगचुक अभी चिकित्सकों की निगरानी में हैं. नयी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा ने PTI-भाषा से कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें जरूरी मेडिकल सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी उड़ान, आज इतिहास रचने निकलेगा Vikram-1; जानिए क्यों खास है ये मिशन

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 18 Jul 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Safdarjung Hospital Jantar Mantar Sonam Wangchuk Breaking News Abp News Abhijit Dipke
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