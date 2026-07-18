दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. मंच पर बैठे हुए दीपके अचानक भावुक हो गए और रो पड़े. सीजेपी चीफ मंच पर भावुक होने का वीडियो सामने आया है.

जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मेडिकल सलाह और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है. अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि वांगचुक अभी चिकित्सकों की निगरानी में हैं. नयी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा ने PTI-भाषा से कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें जरूरी मेडिकल सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है.

Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke broke down in tears at the Jantar Mantar protest site during the ongoing demonstration following activist Sonam Wangchuk's removal from the venue by the Delhi Police pic.twitter.com/wfgfDoZVHb — IANS (@ians_india) July 18, 2026

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