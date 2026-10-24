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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं लेगी क्योंकि...', नेहा बोरा के खिलाफ नारेबाजी पर भड़के दीपके

'पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं लेगी क्योंकि...', नेहा बोरा के खिलाफ नारेबाजी पर भड़के दीपके

AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने खुद एक वीडियो पोस्ट कर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि दिल्ली पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को हटाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया?

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 24 Oct 2026 07:22 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की SEM कोर्ट में पेशी से पहले दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस थाने के बाहर लोगों के इकट्ठा होकर नारेबाजी करने की आलोचना की है. उन्होंने इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा है.

अभिजीत दीपके ने शनिवार (24 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, ‘दिल्ली पुलिस इन लोगों को हिरासत में बिल्कुल भी नहीं लेगी, क्योंकि इन सभी के मालिक एक ही हैं.’

नेहा बोरा ने शेयर किया वीडियो पोस्ट

वहीं, इस मामले को लेकर खुद AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने मंदिर मार्ग पुलिस थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे लोगों को गुंडा करार दिया और सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस इन गुंडो को तितर-बितर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी, तो क्या ये शांति भंग की कोशिश नहीं है?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नेहा बोरा ने अपने वीडियो पोस्ट में कहा, ’आज 24 अक्टूबर को मुझे SEM कोर्ट की सुनवाई के लिए मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचना था. मैं पुलिस स्टेशन समय से पहुंच ही रही होती हूं कि 100 मीटर दूर से ही मुझे समझ में आता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर 50 से 60 गुंडे खड़े हुए हैं, जो स्पीकर पर जोर-जोर से बोल रहे हैं कि नेहा बोरा अगर आज यहां आती है, तो उनको हमसे फिर देख ले कि कौन बचाएगा. ये धमकी दी जा रही होती है, नारे लगाए जा रहे होते हैं – नेहा बोरा मुर्दाबाद के.’ 

पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया- नेहा

उन्होंने कहा, ‘हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर शांति भंग करना कहते किसे हैं? एक पुलिस स्टेशन के बाहर 50-60 गुडों की भीड़ खड़ी होती है और पुलिस उनको वहां से हटाने या तितर-बितर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है, तो क्या वो शांति भंग करना नहीं माना जाता है? लेकिन वहीं जब आम लोग सड़कों पर ये कहते हुए नारे हैं कि – ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच होनी होगी, SIR को हॉल्ट होना होगा, तो वो शांति भंग करना माना जाता है.’

क्या यही शांति पुलिस और सरकार बनाए रखना चाहती है?- नेहा

नेहा ने कहा, ‘तो क्या यही वो शांति है, जो हमें बनाए रखनी है, क्या ये वही शांति है, जो कानून कहता है, कि राइट विंग के गुडों को आजादी है सड़क को ब्लॉक करके वहां पर रूल ऑफ लॉ प्रोसिडिंग्स को फॉलो करने जा रहे आम नागरिकों को रोकने की, जो महिला वकील पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, वो उस भीड़ की वजह से अंदर नहीं जा पाती हैं. इस चीज को फेसिलिटेट करना क्या शांति मानी जाती है? और लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शांति भंग करने का काम माना जाता है.’

उन्होंने आगे सवाल उठाया, ‘क्या यही वो शांति है, जो मुझे बनाए रखनी चाहिए? क्या यही वो शांति है, जो पुलिस बनाए रखना चाहती है? और क्या यही वो शांति को जो सरकार बनाए रखना चाहती है?’ 

यह भी पढ़ेंः 'नहीं साइन करूंगी पीस बॉन्ड', हाईकोर्ट से झटके के बाद बोलीं नेहा बोरा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 24 Oct 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI POLICE Abhijeet Dipke Neha Bora
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