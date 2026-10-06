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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP वॉलंटियर्स को नोटिस मिलने पर भड़के सौरव दास, बोले- 'तुरंत बंद करो...'

CJP वॉलंटियर्स को नोटिस मिलने पर भड़के सौरव दास, बोले- 'तुरंत बंद करो...'

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि है कि पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनसे 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल नहीं होने को कहा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 05:11 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस सीजेपी के कार्यकर्ताओं को नोटिस भेज रही है और दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का दवाब बना रही है. दीपके ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि पुलिस सीजेपी वॉलंटियर्स को नोटिस भेजकर उनके दिल्ली यात्रा के खर्चों के बारे में पूछ रही है और धमकी दे रही है. सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने इसे गैरकानूनी बताया. उन्होंने कहा, 'गैर-कानूनी. बीजेपी की पुलिस को युवा पीढ़ी को धमकाना तुरंत बंद करना चाहिए.'

सीजेपी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है. दीपके ने दावा किया कि चंद्रपुर पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनसे 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल नहीं होने को कहा और यात्रा खर्च के लिए धन के स्रोत को लेकर सवाल किया. उन्होंने आरोप लगाया, ‘मैंने कई बार कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है और दिल्ली पुलिस को उससे सीखना चाहिए, लेकिन यह दुखद है कि चंद्रपुर पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर उन्हें जंतर-मंतर के प्रदर्शन में शामिल नहीं होने को कहा. उन्होंने जंतर-मंतर तक यात्रा के खर्च के सोर्स के बारे में भी पूछा.’ 

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दीपके ने पुलिस पर उठाए सवाल

दीपके ने सवाल किया कि पुलिस कैसे पहले से अनुमान लगा सकती है कि प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा. उन्होंने सवाल किया, ‘पुलिस ने यह भी कहा है कि यह आंदोलन हिंसक होने वाला है. पुलिस को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि आंदोलन हिंसक होगा? क्या उन्होंने पहले से ही कोई योजना बनाई है?’ उन्होंने पुलिस के उस निर्देश पर भी सवाल उठाए जिसमें सीजेपी कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट नहीं करने को कहा गया था जिनसे कथित तौर पर हिंसा भड़क सकती है.

10 अक्टूबर को दिल्ली में CJP का प्रदर्शन

उन्होंने पूछा, ‘हम महात्मा गांधी और बीआर आंबेडकर की बात करते हैं. क्या उन्हें यह हिंसक लगता है?’ दीपके ने आरोप लगाया, ‘महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पुलिस जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के चंद्रपुर से दिल्ली जा रहा है तो उन्हें इससे क्या लेना-देना? चंद्रपुर पुलिस का इसमें क्या काम है? क्या कोई 1,000 या 1,500 रुपये का टिकट नहीं खरीद सकता? यह कैसा सवाल है? यह स्पष्ट रूप से तानाशाही है.’ मुंबई के शिवाजी पार्क में दो अक्टूबर को एक बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व करने के बाद दीपके ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 06 Oct 2026 05:09 PM (IST)
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CJP Abhijeet Dipke Saurav Das
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