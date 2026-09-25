अभिजीत दीपके ने विपक्ष को खूब सुनाया, 'आप डरते हैं, क्योंकि...'

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने विपक्ष को घेरा है. उन्होंने शुक्रवार (25 सितंबर) को कहा कि विपक्ष को अपना अस्तित्व खत्म होने का डर है, वह इसी वजह से चुनाव लड़ता है. दीपके ने इलेक्शन कमीशन में धांधली का आरोप लगाया. उन्होंने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अल्टीमेटम दिया था और इस्तीफे की मांग की थी.

अभिजीत दीपके ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, 'विपक्ष के लिए: हां, चुनावों में धांधली हो रही है. लेकिन जब आप धांधली वाले चुनावों में हिस्सा लेते रहते हैं, तो इन चुनावों को मान्यता देते हैं. इस भ्रम को बनाए रखने में मदद करते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं. शायद आप इसलिए चुनाव लड़ते रहते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा.'

ये सिस्टम आपको करेगा कमजोर - अभिजीत दीपके

उन्होंने कहा, 'आप किस तरह के अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वोट चोरी हो रही है, आपके विधायक और सांसद तोड़े जा रहे हैं और आपकी पार्टियां बंट रही हैं. यह राजनीतिक अस्तित्व बचाना नहीं है. आप बस एक ऐसे सिस्टम में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको कमजोर कर सकता है. आप इस तरह कब तक टिके रह सकते हैं?'

For opposition:



Yes, elections are being rigged. But when you continue to participate in rigged elections, you legitimise these elections and help maintain the illusion that they are free and fair.



Maybe you keep contesting because you fear that if you don’t, you will stop… — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 25, 2026

'विपक्ष को स्टैंड लेने की जरूरत'

दीपके ने विपक्ष से कहा, जब आप जातने हैं कि धांधली हो रही है, फिर भी उसी खेल को खेल रहे हैं. आपकी भागीदारी ही इन धांधली वाले चुनावों को मान्यता दे रही है. अपने राजनीतिक अस्तित्व के बारे में सोचने से पहले देश और उसके लोकतंत्र के बारे में सोचें. कोई स्टैंड लें और धांधली वाले चुनावों में हिस्सा लेना बंद करें.

फिक्स्ड मैच की तरह हो गए हैं चुनाव - दीपके

दीपके ने कहा, 'जिस तरह फिक्स्ड मैच में हर कैच नहीं छोड़ा जाता. कुछ कैच लिए जाते हैं और मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया जाता है,जिससे पहले करीबी मुकाबला लगे. उसी तरह आप कुछ जगहों पर जीत जाते हैं. इससे लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि यह असली मुकाबला था.'

यह भी पढ़ें : पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि तुरंग भाग गए शहबाज