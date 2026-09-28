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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLPU बवाल को लेकर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, बोले- महिलाओं के लिए...

LPU बवाल को लेकर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, बोले- महिलाओं के लिए...

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पंजाब की एलपीयू यूनिवर्सिटी में चल रहे बवाल के मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कैंपस का हॉस्टल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 28 Sep 2026 10:29 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चल रहे बवाल के मामले पर प्रतिक्रिया दी है. दीपके ने सोमवार (28 सितंबर) को कहा कि महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस का हॉस्टल सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए. एलपीयू में एक छात्रा के साथ रेप के दावे के बाद बवाल शुरू हो गया. भीड़ ने कैंपस में काफी तोड़फोड़ की. मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की गई है.

अभिजीत दीपके ने एक्स पर एलपीयू का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'यूनिवर्सिटी कैंपस का हॉस्टल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, अगर महिलाएं हॉस्टल में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं तो हमारे साथ गंभीर दिक्कत है. यह 2026 है. महिलाओं को सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए प्रदर्शन करना या लड़ाई करने की जरूरत न पड़े.'

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क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि पंजाब के फगवाड़ा स्थित एलपीयू के छात्रों ने दावा किया था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा से बाहरी व्यक्ति ने रेप किया है. इसके बाद छात्रों ने कैंपस के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी और राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को बाधित कर दिया.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम फिर से हिंसा भड़क उठी जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और उनके वाहनों पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

एडीजीपी एमएफ फारूकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल बाद में एलपीयू परिसर में पहुंचा. पुलिस ने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है.  

यह भी पढ़ें : CJP के आशुतोष रांका का हिमंत बिस्वा सरमा को चैलेंज- 'अभी तो कॉकरोचों ने...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 28 Sep 2026 10:29 AM (IST)
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