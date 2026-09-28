LPU बवाल को लेकर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, बोले- महिलाओं के लिए...

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चल रहे बवाल के मामले पर प्रतिक्रिया दी है. दीपके ने सोमवार (28 सितंबर) को कहा कि महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस का हॉस्टल सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए. एलपीयू में एक छात्रा के साथ रेप के दावे के बाद बवाल शुरू हो गया. भीड़ ने कैंपस में काफी तोड़फोड़ की. मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की गई है.

अभिजीत दीपके ने एक्स पर एलपीयू का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'यूनिवर्सिटी कैंपस का हॉस्टल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, अगर महिलाएं हॉस्टल में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं तो हमारे साथ गंभीर दिक्कत है. यह 2026 है. महिलाओं को सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए प्रदर्शन करना या लड़ाई करने की जरूरत न पड़े.'

A university campus should be one of the safest places for a woman. If women don’t feel safe even inside their hostels, we have a serious problem.



It’s 2026. Women should not have to protest, plead or fight for something as basic as their safety. pic.twitter.com/52NZR814s1 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 28, 2026

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि पंजाब के फगवाड़ा स्थित एलपीयू के छात्रों ने दावा किया था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा से बाहरी व्यक्ति ने रेप किया है. इसके बाद छात्रों ने कैंपस के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी और राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को बाधित कर दिया.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम फिर से हिंसा भड़क उठी जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और उनके वाहनों पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

एडीजीपी एमएफ फारूकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल बाद में एलपीयू परिसर में पहुंचा. पुलिस ने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है.

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