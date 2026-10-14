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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘पीएम मोदी एक...’, सौरव-आशुतोष की हिरासत के बाद दीपके का बड़ा हमला

‘पीएम मोदी एक...’, सौरव-आशुतोष की हिरासत के बाद दीपके का बड़ा हमला

CJP के दोनों सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास बुधवार को BNS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित किए गए जंतर मंतर के इलाके में दाखिल हुए और उन्होंने वहां तिरंगा फहराने की कोशिश की.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Oct 2026 04:04 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी को एक डरपोक तानाशाह करार देते हुए सवाल किया कि इस देश में तिरंगा फहराना अपराध कब से हो गया है.

महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा, ‘मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप एक डरपोक तानाशाह हो और कुछ नहीं हो. इस देश में तिरंगा लहराना क्या अपराध है? आशुतोष और सौरभ को पांच दिन के लिए जेल में भेजा गया है क्यों? क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया. यह एक तानाशाही का निशानी है.

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं - अभिजीत

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, ‘ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब हम पर अंग्रेजों का राज था. जब अंग्रेज राज कर रहे थे, तब जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे पब्लिक प्लेस में तिरंगा लहराते थे, वो उनको गिरफ्तार कर लेते थे और उनको जेल में बंद कर देते थे. नरेंद्र मोदी भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो कहलाने के लायक नहीं है, वो एक डरपोक तानाशाह है.’ 

उन्होंने कहा कि तिरंगा लहराना इस देश में गलत काम है. अगर इंडिया में तिरंगा नहीं लहराएगा, तो क्या लहराएगा? पाकिस्तान का झंडा लहराएगा.

मुझे देश की चिंता है- अभिजीत दीपके 

वहीं, दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में मीडिया से कहा, ‘मुझे देश की चिंता है. देश के संविधान के लिए चिंता है और उन सभी लोगों के लिए भी चिंता है, जो लोकतंत्र और नागरिकों के वोट करने के अधिकारों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उसे हम बचाकर रहेंगे. इस देश का नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और संघर्ष करें.’ 

यह भी पढ़ेंः राहुल गांधी की याचिका की कमियां दूर, सुनवाई की आई संभावित तारीख, ओवैसी भी पहुंचे SC

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Oct 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
CJP PM Modi NAGPUR DELHI Abhijeet Dipke
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