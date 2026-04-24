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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ी, आम आदमी पार्टी के बागियों से समीकरण बदले,  113 पहुंचा आंकड़ा

राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ी, आम आदमी पार्टी के बागियों से समीकरण बदले,  113 पहुंचा आंकड़ा

तमिलनाडु की AIADMK के 5 सदस्य, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 2, शिवसेना के 2 और रामदास अठावले की RPI के 1 सदस्य गठबंधन के साथ हैं.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 24 Apr 2026 05:41 PM (IST)
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राज्यसभा में सत्ता पक्ष का गणित अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है. हालिया राजनीतिक घटनाक्रम, खासकर आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्यों के पाला बदलने के बाद, NDA की कुल ताकत में अहम इजाफा हुआ है.  राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो अन्य सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने का ऐलान कर दिया है. उनके साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी AAP से अलग हो गए हैं. इसके साथ ही, तीनों नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है. यह आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट है. 

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी के पास राज्यसभा में 106 सदस्य हैं. इसमें AAP के 7 दलबदलू सांसदों के जुड़ने के बाद बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो गई है. राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ साथ हरभजन सिंह, राजेन्द्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी  के शामिल हो जाने के बाद यह बढ़त सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि आने वाले विधायी एजेंडे के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सहयोगी दलों का भी मजबूत साथ
NDA की ताकत सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है. इसके सहयोगी दल भी इस संख्या को मजबूती दे रहे हैं. तमिलनाडु की AIADMK के 5 सदस्य, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 2, शिवसेना के 2 और रामदास अठावले की RPI के 1 सदस्य गठबंधन के साथ हैं.

इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार की JDU के 4 सदस्य और कर्नाटक में जेडीएस का 1 सदस्य भी NDA के खाते में जुड़ता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाली RLD का 1 सदस्य, असम की AGP का 1 और UPPL के 2 सदस्य भी गठबंधन की ताकत बढ़ा रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल सहित 7 सांसदों ने BJP में किया विलय, RS के चेयरमैन को सौंपी चिट्ठी

अजित पवार गुट और नामित सदस्य भी अहम
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अजित पवार गुट के 4 सदस्य भी NDA के साथ हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते समीकरणों को दर्शाता है. राज्यसभा में कुल मिलाकर अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 136 सांसदों का साथ है तो वहीं, राज्यसभा में 7 नामित सदस्य भी इस पूरे गणित में अहम भूमिका निभाते हैं. आमतौर पर ये सदस्य कई अहम विधेयकों के दौरान सरकार का समर्थन करते रहे हैं, जिससे सत्ता पक्ष को रणनीतिक बढ़त मिलती है.

यह भी पढ़ें:- Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो

क्यों अहम है यह आंकड़ा?
राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करना हमेशा से NDA के लिए चुनौती रहा है. लोकसभा में मजबूत बहुमत के बावजूद, उच्च सदन में संख्या कम होने के कारण कई बार सरकार को विपक्ष के साथ तालमेल बिठाना पड़ता था लेकिन अब 113 के आंकड़े तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि सरकार के लिए विधेयक पारित कराना पहले की तुलना में आसान हो सकता है.

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 24 Apr 2026 05:41 PM (IST)
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