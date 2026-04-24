राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ी, आम आदमी पार्टी के बागियों से समीकरण बदले,  113 पहुंचा आंकड़ा

राज्यसभा में सत्ता पक्ष का गणित अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है. हालिया राजनीतिक घटनाक्रम, खासकर आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्यों के पाला बदलने के बाद, NDA की कुल ताकत में अहम इजाफा हुआ है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार (24 अप्रैल, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो अन्य सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने का ऐलान कर दिया है. उनके साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी AAP से अलग हो गए हैं. इसके साथ ही, तीनों नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है. यह आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट है.

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी के पास राज्यसभा में 106 सदस्य हैं. इसमें AAP के 7 दलबदलू सांसदों के जुड़ने के बाद बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो गई है. राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ साथ हरभजन सिंह, राजेन्द्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी के शामिल हो जाने के बाद यह बढ़त सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि आने वाले विधायी एजेंडे के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सहयोगी दलों का भी मजबूत साथ

NDA की ताकत सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है. इसके सहयोगी दल भी इस संख्या को मजबूती दे रहे हैं. तमिलनाडु की AIADMK के 5 सदस्य, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 2, शिवसेना के 2 और रामदास अठावले की RPI के 1 सदस्य गठबंधन के साथ हैं.

इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार की JDU के 4 सदस्य और कर्नाटक में जेडीएस का 1 सदस्य भी NDA के खाते में जुड़ता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाली RLD का 1 सदस्य, असम की AGP का 1 और UPPL के 2 सदस्य भी गठबंधन की ताकत बढ़ा रहे हैं.

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अजित पवार गुट और नामित सदस्य भी अहम

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अजित पवार गुट के 4 सदस्य भी NDA के साथ हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते समीकरणों को दर्शाता है. राज्यसभा में कुल मिलाकर अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 136 सांसदों का साथ है तो वहीं, राज्यसभा में 7 नामित सदस्य भी इस पूरे गणित में अहम भूमिका निभाते हैं. आमतौर पर ये सदस्य कई अहम विधेयकों के दौरान सरकार का समर्थन करते रहे हैं, जिससे सत्ता पक्ष को रणनीतिक बढ़त मिलती है.

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क्यों अहम है यह आंकड़ा?

राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करना हमेशा से NDA के लिए चुनौती रहा है. लोकसभा में मजबूत बहुमत के बावजूद, उच्च सदन में संख्या कम होने के कारण कई बार सरकार को विपक्ष के साथ तालमेल बिठाना पड़ता था लेकिन अब 113 के आंकड़े तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि सरकार के लिए विधेयक पारित कराना पहले की तुलना में आसान हो सकता है.