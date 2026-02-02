हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?

10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?

मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता दिख रहा है. IMD ने 10 राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है. आज यूपी, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 02 Feb 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता दिख रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 10 राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है. इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश होगी. आज (2 फरवरी) को यूपी,पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली का मौसम
दिल्ली में आज सोमवार (2 फरवरी) को मौसम साफ रहेगा. हालांकि सुबह के समय 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिससे तापमान गिर सकता है. कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरे देखने को मिलेगा. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना जताई है तो वहीं कुछ जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा. आज सुबह लखनऊ और आस-पास हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा. पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से प्रदेश में मौसम ठंडा हो गया है. शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है. अभी तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं.

राजधानी लखनऊ में सोमवार को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक दिन में आंशिक बादल छाने के साथ-साथ शाम या रात तक शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. रविवार को फरवरी की शुरुआत गर्मी से हुई. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शहर का दिन का पारा प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किया गया. सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन चढ़ते ही धूप खिली और दिन के पारे में इजाफा हुआ. रविवार को लखनऊ का तापमान  24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

बिहार का मौसम 
मौसम विभाग के मुताबिक आज सोमवार को बिहार में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा. किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है. 5 फरवरी तक मौसम सामान्य बना रहेगा. हालांकि सुबह के समय पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया और किशनगंज में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी. पटना में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

ये भी पढ़ें

Budget 2026-27:'युवाओं के पास नौकरी नहीं...', बजट पर बोले राहुल गांधी, जानें विपक्ष के तमाम नेताओं ने क्या दी प्रतिक्रिया

Published at : 02 Feb 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Weather IMD UP Rain DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
बजट
Union Budget 2026: मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
बजट
Union Budget 2026: मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
हेल्थ
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
शिक्षा
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
ईरान में क्या है सोने-चांदी का दाम, क्या वहां से भारत ला सकते हैं गोल्ड?
ईरान में क्या है सोने-चांदी का दाम, क्या वहां से भारत ला सकते हैं गोल्ड?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget