Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







देशभर में कहीं-कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. बदलते मौसम के बीच हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश के अलावा बर्फबारी भी दर्ज की गई है. लाहौल स्पीति और मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के चलते अब सर्दी बढ़ने लगी है. नवंबर के पहले हफ्ते के बाद अब ठंड धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश भर में ठंड में इजाफे की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है. यहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है. दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही जारी है, लेकिन पिछले दो दिनों से बारिश दर्ज नहीं की गई है. आईएमडी के अनुसार, अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ तेज हवाएं चलेंगी और ठंड का एहसास होगा.

यूपी में बढ़ेगी ठंड

यूपी को लेकर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से राज्य के गंगा के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर तेजी से बढ़ेगा. फिलहाल दिन में हल्की धूप और शाम के बाद ठंडी हवाएं मिलकर मौसम को ठिठुरन भरा बना रही हैं. पहाड़ों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में हल्की हवाओं के असर से ठंड बढ़ने की संभावना है.

कब बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 72 घंटों में न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. दिन का तापमान लगभग सामान्य रहेगा. इस बदलाव के चलते सुबह और देर शाम के समय सर्दी का अहसास बढ़ जाएगा. गंगा के मैदानी इलाकों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, बरेली और गोरखपुर में इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा जाएगा. प्रदेश में अभी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं आंशिक तौर पर बादल छाए नजर आ सकते हैं. मौसम में हल्के परिवर्तन और सतही हवाओं के बहने से रात और सुबह के वक्त ठंडक बढ़ेगी.



बिहार में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. सर्दी और कोहरे की दस्तक 10 नवंबर तक हो सकती है. बिहार में मौसम बदलने के संकेतों के बीच कई जगहों पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश का मौसम

हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान किन्नौर के भाबा नगर में 0.6 एमएम, सांगला में 0.2 एमएम, और सुंदरनगर में 0.1 एमएम बारिश दर्ज की गई है. नहीं कल्पा-ट्रेस में बर्फबारी हुई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अब प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान 7 नवंबर को मंडी के बल्ह घाटी और बिलासपुर में भाखड़ा डैम रिजर्वोइर में एक दो स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें

निकल गई डोनाल्ट ट्रंप की अकड़! भारत के साथ ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने दिया बड़ा अपडेट, पीएम मोदी को बताया महान नेता