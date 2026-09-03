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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Updates: बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव, 19 राज्यों में चेतावनी, दिल्ली-यूपी का मौसम कैसा?

Weather Updates: बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव, 19 राज्यों में चेतावनी, दिल्ली-यूपी का मौसम कैसा?

India Weather Today: बंगाल की खाड़ी से उठ रही हवाओं ने नया मौसम सिस्टम बना दिया है, जिस कारण सितंबर की शुरुआत से मौसम और चौंकाने लगा है. दिल्ली से बिहार तक चेतावनी जारी की गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Sep 2026 09:41 AM (IST)
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मौसम सितंबर की शुरुआत से और चौंकाने लगा है. बंगाल की खाड़ी से उठ रही हवाओं ने नया मौसम सिस्टम बना दिया है, जिस कारण नए सिरे से बारिश और तेज आंधी का रास्ता तैयार हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार (3 सितंबर) को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. 

दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की स्थिति है. पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय ओडिशा और झारखंड में भी ऐसा ही सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है. इसके चलते पूर्वी भारत में गरज-चमक और आकाशीय बिजली का खतरा बढ़ेगा. कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं तो वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश जारी रहने का अनुमान है. 

राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. भारी बारिश के चलते दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

यूपी में मौसम का मिजाज
उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदलता नजर आ रहा है. गुरुवार को गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, इटावा, हमीरपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अयोध्या, गोरखपुर और देवरिया में बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी की गई है. दक्षिणी यूपी के आस-पास बनने वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौसम को और खराब कर सकता है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

बिहार में कहां-कहां बारिश
बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, पटना, भोजपुर, गोपालगंज, रोहतास, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और लखीसराय समेत कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. पटना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

बंगाल में भारी बारिश
बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का पश्चिम बंगाल में साफ असर दिख सकता है. गुरुवार को मालदा, बीरभूम, हावड़ा, कोलकाता, दार्जिलिंग, नादिया, दुर्गापुर, कालिम्पोंग, पुरुलिया और मुर्शिदाबाद में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. इस दौरान 55-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके आ सकते हैं. कोलकाता में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 08:49 AM (IST)
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