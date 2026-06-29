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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली-यूपी और बिहार में आज बारिश होगी या नहीं? मौसम विभाग ने दिया दिया अपडेट, जानें कहां मानसून एक्टिव

दिल्ली-यूपी और बिहार में आज बारिश होगी या नहीं? मौसम विभाग ने दिया दिया अपडेट, जानें कहां मानसून एक्टिव

देश के ज्यादातर राज्यों में आज दक्षिण-पश्चिम मानसून एक्टिव दिखेगा. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक सोमवार (29 जून) को देश के ज्यादातर राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून ए्क्टिव दिखेगा. नॉर्थ ईस्ट के अलावा पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी तट के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कई जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं. इनके अलावा उत्तर-पश्चिम भारत में भी अब मानसून की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसके अलावा उत्तराखंड में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है. छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी भारी बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान है.  

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में अगले सप्ताह से तेजी आने का अनुमान है. जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं. इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. रविवार को राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली.

बिहार से सिक्किम तक भारी बारिश
IMD के मुताबिक आज पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश के आसार हैं. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय के कुछ इलाकों में भारी से भी बहुत भारी बारिश हो सकती है. इन राज्यों में गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है.

गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल का हाल
दक्षिण और पश्चिम भारत की बात करें तो गोवा के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश होगी. मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है. केरल, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Jun 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Weather Rain IMD Monsoon DELHI
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