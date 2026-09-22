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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरुणाचल से आंध्र तक बारिश, IMD का अलर्ट, दिल्ली यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

अरुणाचल से आंध्र तक बारिश, IMD का अलर्ट, दिल्ली यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर डीप डिप्रेशन बनने की बहुत संभावना है. इसके चलते तटीय राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 11:38 AM (IST)
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मॉनसून अब खत्म होने की ओर है. इसी बीच मौसम भी लगातार रंग बदलता दिख रहा है. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डीप डिप्रेशन बनने की बहुत संभावना है. उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 23 सितंबर की रात से 24 सितंबर की सुबह के बीच विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तटों के पास एक डीप डिप्रेशन बनने की बहुत संभावना है. इसके चलते तटीय राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 12 घंटों में कई राज्यों में बारिश की संभावना है. उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है. वहीं पूर्वी भारत में झारखंड, ओडिशा, बंगाल और बिहार में बारिश की संभावना जताई गई है. 

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अरुणाचल से आंध्र तक बारिश
नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है. इसके अलावा पश्चिमी भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश का अनुमान है तो वहीं दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं. 

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम
राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य के आस-पास रहने की संभावना है. मंगलवार दोपहर में हवा की रफ्तार बढ़कर उत्तर-पूर्व दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. 

यूपी का हाल
IMD के मुताबिक यूपी में मंगलवार को सीमित बारिश की गतिविधियां रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी में 23-24 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर बारिश हो सकती है. पश्चिमी यूपी में 24-27 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. 25 से 27 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 27 सितंबर के बीच तेज हवा के साथ गरज-चमक की आशंका है.

बिहार का मौसम 
यूपी से सटे बिहार में 22 सितंबर को मौसम मिला-जुला रह सकता है. IMD ने 22-23 सितंबर के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. हालांकि पूरे राज्य में बारिश का अनुमान नहीं है. 23 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. 24 से 27 सितंबर के दौरान बिहार में कई जगह बरसात होने का अनुमान है. इसके बाद 24-25 सितंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 22 Sep 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
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