दिल्ली में बारिश, यूपी में बदल रहा मौसम, जाने IMD की नई चेतावनी क्या?

देश के कई हिस्सों में अभी बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 16 और 17 सितंबर को हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कई जगह बारिश के साथ गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. बिहार और झारखंड में भी 16 से 21 सितंबर के बीच कहीं-कहीं बारिश का दौर रहने की संभावना है. IMD के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून की वापसी के 19 सितंबर से हालात बन सकते हैं.

राजधानी दिल्ली में बुधवार (16 सितंबर) को दोपहर से शाम के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है. IMD ने 16-17 सितंबर को दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है. दिल्ली में आज दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवा चल सकती है. हवा की रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है.

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम बदला हुआ नजर आ सकता है. मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीते रोज भारी बारिश देखने को मिली. बिजनौर में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के मुताबिक 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधि अलग-अलग इलाकों में अलग तरह से देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने दिल्ली-हरियाणा की तरह यूपी में बारिश की अलग से कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

बिहार में कहां होगी बारिश

बिहार के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने बिहार में 15 से 21 सितंबर तक कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान जताया है. 17 सितंबर को राज्य में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है. बिहार में 16 सितंबर को मौसम बदलने और गरज के साथ कई जगहों पर बारिश होने की स्थिति बन सकती है.

कब होगी मॉनसून की विदाई

राजस्थान में आज मौसम पर कम दबाव वाले क्षेत्र का असर देखने को मिल सकता है. यह कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम राजस्थान, कच्छ और दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान से सटे इलाके में बना हुआ है. 15 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कोटड़ा में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. हालांकि 16 सितंबर को राज्य के लिए अलग से भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान से मॉनसून की विदाई का दौर जल्द शुरू होने वाला है.

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