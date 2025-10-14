हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?

Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?

मानसून की विदाई के बाद अब उत्तर भारत के कई राज्यों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. आईएमडी के मुताबिक दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी.

By : एबीप्लाइव लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

मानसून की विदाई के बाद अब उत्तर भारत के कई राज्यों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. दिल्ली-एनसीआर में दिन में काफी तेज धूप निकल रही है, जबकि शाम ढलते-ढलते पारा गिरने की वजह से लोगों को ठंड को लगने लगी है. यूपी में रात में ठंड होने के कारण लोग कंबल निकालने को मजबूर हो रहे हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक आज यानी मंगलवार (14 अक्टूबर) को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम ऐसा ही रहेगा. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन इन सबके बावजूद तीखी धूप के कारण लोग परेशान हो रहे हैं. 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर का मौसम इसी तरह बना रहेगा. 

यूपी में मौसम का मिजाज
उत्तर प्रदेश में इन दिनों रात के समय ठंड होने लगी है. हालांकि दिन के समय तेज धूप निकल रही है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में यह सिलसिला जारी रह सकता है. अभी बारिश और तेज हवा का लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है. 14 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 15-16 अक्टूबर को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम साफ रह सकता है. 

आईएमडी के मुताबिक शुष्क पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है. मानसून सत्र (1 जून से 30 सितंबर) के दौरान प्रदेश में कुल मिलाकर सामान्य बारिश दर्ज की गई है. 

राजस्थान में भी बदला मौसम
राजस्थान की बात करें तो, अधिकतर जिलों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी और गिरावट देखने को मिल रही है. जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, उत्तर से आने वाली हवाएं कमजोर होने और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से राज्य में दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी. दीपावली तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने से धूप की तपिश भी बढ़ने की संभावना है. उत्तर भारत में अगले एक सप्ताह किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होने से राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

हिमाचल में बढ़ी ठंड
हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आगामी 18 अक्तूबर तक मौसम साफ बना रहेगा और कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है. दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं होगा. 

दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां
आईएमडी के मुताबिक दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी. उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की बारिश होगी. 17 अक्टूबर के आस-पास महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात और मुंबई में भी बारिश की संभावना  है. 

दिल्ली में 15 अक्टूबर से लगेगी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी IREE 2025

Published at : 14 Oct 2025 07:12 AM (IST)
Tags :
Himachal Pradesh Weather UP Rajasthan Imd DELHI
Embed widget