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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएअर इंडिया प्लेन क्रैशः हादसे के सालभर बाद AAIB का बयान तो आया, लेकिन जवाब नदारद! सवाल अब भी बरकरार- कैसे गई 260 लोगों की जान?

एअर इंडिया प्लेन क्रैशः हादसे के सालभर बाद AAIB का बयान तो आया, लेकिन जवाब नदारद! सवाल अब भी बरकरार- कैसे गई 260 लोगों की जान?

Air India Plane Crash: AAIB ने कहा कि जांच भारतीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संस्था ICAO की गाइडलाइंस के तहत चल रही है. टीम ने हादसे से जुड़े तकनीकी, परिचालन, संगठनात्मक और मानवीय पहलुओं की जांच की है.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Jun 2026 02:30 AM (IST)
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गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे को आज एक साल पूरा हो गया. पीड़ित परिवार और पूरा देश एक साल से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? इसी बीच जांच एजेंसी AAIB ने शुक्रवार (12 जून, 2026) की शाम एक बयान जारी किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बयान से कोई जवाब मिला? जवाब है नहीं.

बयान में क्या कहा गया?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी इस बयान में AAIB ने कहा कि जांच भारतीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संस्था ICAO की गाइडलाइंस के मुताबिक चल रही है. जांच टीम ने हादसे से जुड़े सभी तकनीकी, परिचालन, संगठनात्मक और मानवीय पहलुओं की जांच की है.

एजेंसी के मुताबिक, विमान के सिस्टम, फ्लाइट रिकॉर्डर के डेटा, इंजन से जुड़े पुर्जों, रखरखाव और परिचालन रिकॉर्ड समेत जांच से जुड़े दूसरे सबूतों की पड़ताल में प्रगति हुई है. अभी जुटाए गए सबूतों और जांच के नतीजों का विश्लेषण चल रहा है. साथ ही भरोसा दिलाया गया है कि हादसे के हर पहलू की जांच की जाएगी. 

फाइनल रिपोर्ट कब आएगी?

यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब बयान में नहीं है. AAIB ने सिर्फ इतना कहा है कि फाइनल रिपोर्ट जांच का सारा काम पूरा होने के बाद जारी की जाएगी. कोई तारीख नहीं, कोई समयसीमा नहीं.

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक, हादसे के 12 महीने के भीतर फाइनल रिपोर्ट आनी चाहिए. यह डेडलाइन आज पूरी हो गई है, यानी एक साल बीत जाने के बाद भी देश के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक की फाइनल रिपोर्ट का कोई अता-पता नहीं है.

एक साल में मिला क्या?

हादसे के एक महीने बाद 12 जुलाई, 2025 को प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी. उसमें बताया गया था कि टेकऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच कटऑफ पोजीशन में चले गए थे और विमान की ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन स्विच बंद कैसे हुए, किसने किए या कोई तकनीकी खराबी थी, इसका जवाब उस रिपोर्ट में भी नहीं था और आज के बयान में भी नहीं है. यानी 260 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे का सबसे बड़ा सवाल एक साल बाद भी वहीं खड़ा है, जहां पहले दिन था. 

अटकलें न लगाने की अपील

AAIB ने अपने बयान में मीडिया और आम लोगों से अपील की है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक अटकलें न लगाएं. एजेंसी का कहना है कि जांच का मकसद किसी पर दोष लगाना नहीं बल्कि हवाई सफर को और सुरक्षित बनाना है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक अटकलें कैसे रुकेंगी?

पीड़ित परिवार पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और पायलट संगठन जांच पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सबकी नजर अब इस बात पर है कि फाइनल रिपोर्ट आखिर कब आती है और क्या उसमें उन सवालों के जवाब होंगे, जिनका इंतजार पूरा देश कर रहा है. 

यह भी पढ़ेंः Ahmedabad Plane Crash: आकाश की मां- 'विमान का पंख बेटे पर गिरा', पायलट के पिता बोले- 'बेटा निर्दोष', पढ़ें पीड़ित परिवारों की मुंहजबानी

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 13 Jun 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Air India AAIB Ahmedabad Plane Crash
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