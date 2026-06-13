गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे को आज एक साल पूरा हो गया. पीड़ित परिवार और पूरा देश एक साल से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? इसी बीच जांच एजेंसी AAIB ने शुक्रवार (12 जून, 2026) की शाम एक बयान जारी किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बयान से कोई जवाब मिला? जवाब है नहीं.

बयान में क्या कहा गया?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी इस बयान में AAIB ने कहा कि जांच भारतीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संस्था ICAO की गाइडलाइंस के मुताबिक चल रही है. जांच टीम ने हादसे से जुड़े सभी तकनीकी, परिचालन, संगठनात्मक और मानवीय पहलुओं की जांच की है.

एजेंसी के मुताबिक, विमान के सिस्टम, फ्लाइट रिकॉर्डर के डेटा, इंजन से जुड़े पुर्जों, रखरखाव और परिचालन रिकॉर्ड समेत जांच से जुड़े दूसरे सबूतों की पड़ताल में प्रगति हुई है. अभी जुटाए गए सबूतों और जांच के नतीजों का विश्लेषण चल रहा है. साथ ही भरोसा दिलाया गया है कि हादसे के हर पहलू की जांच की जाएगी.

Today marks one year since the tragic accident involving Air India Flight AI-171, a Boeing 787-8 aircraft operating from Ahmedabad to London, which occurred shortly after take-off from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad, on 12 June 2025. On this solemn… pic.twitter.com/2O4BXpeled — IANS (@ians_india) June 12, 2026

फाइनल रिपोर्ट कब आएगी?

यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब बयान में नहीं है. AAIB ने सिर्फ इतना कहा है कि फाइनल रिपोर्ट जांच का सारा काम पूरा होने के बाद जारी की जाएगी. कोई तारीख नहीं, कोई समयसीमा नहीं.

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक, हादसे के 12 महीने के भीतर फाइनल रिपोर्ट आनी चाहिए. यह डेडलाइन आज पूरी हो गई है, यानी एक साल बीत जाने के बाद भी देश के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक की फाइनल रिपोर्ट का कोई अता-पता नहीं है.

एक साल में मिला क्या?

हादसे के एक महीने बाद 12 जुलाई, 2025 को प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी. उसमें बताया गया था कि टेकऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच कटऑफ पोजीशन में चले गए थे और विमान की ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन स्विच बंद कैसे हुए, किसने किए या कोई तकनीकी खराबी थी, इसका जवाब उस रिपोर्ट में भी नहीं था और आज के बयान में भी नहीं है. यानी 260 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे का सबसे बड़ा सवाल एक साल बाद भी वहीं खड़ा है, जहां पहले दिन था.

On this day, Air India Flight AI171, departed Ahmedabad Airport at 13:38 local time on a scheduled service to London Gatwick, carrying 230 passengers and 12 crew members.



Just 32 seconds after becoming airborne, the aircraft crashed into a Medical College hostel complex in… pic.twitter.com/dKLWD2rCt9 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 12, 2026

अटकलें न लगाने की अपील

AAIB ने अपने बयान में मीडिया और आम लोगों से अपील की है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक अटकलें न लगाएं. एजेंसी का कहना है कि जांच का मकसद किसी पर दोष लगाना नहीं बल्कि हवाई सफर को और सुरक्षित बनाना है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक अटकलें कैसे रुकेंगी?

पीड़ित परिवार पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और पायलट संगठन जांच पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सबकी नजर अब इस बात पर है कि फाइनल रिपोर्ट आखिर कब आती है और क्या उसमें उन सवालों के जवाब होंगे, जिनका इंतजार पूरा देश कर रहा है.

यह भी पढ़ेंः Ahmedabad Plane Crash: आकाश की मां- 'विमान का पंख बेटे पर गिरा', पायलट के पिता बोले- 'बेटा निर्दोष', पढ़ें पीड़ित परिवारों की मुंहजबानी

