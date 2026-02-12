हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापायलट ने जानबूझकर किया था प्लेन क्रैश? अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर दावे पर सरकार का जवाब

पायलट ने जानबूझकर किया था प्लेन क्रैश? अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर दावे पर सरकार का जवाब

AAIB on Air India Plane Crash: AAIB ने कहा कि लोगों से अपील की है कि वे इस गंभीर मामले में सिर्फ आधिकारिक बयान और जांच की अंतिम रिपोर्ट के सामने आने का इंतजार करें.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Feb 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिछले साल एअर इंडिया के फ्लाइट AI-171 के भीषण हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी. इस भीषण प्लेन क्रैश के बाद संबंधित एजेंसियों ने मामले में गहन जांच शुरू की. हालांकि, विमान हादसे की जांच के बीच कुछ अटकलें सामने आईं, जिसमें कहा गया कि विमान के पायलट ने जानबूझकर इस भीषण प्लेन क्रैश को अंजाम दिया था. जिस पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को बयान जारी कर स्पष्टीकरण दिया है.

AAIB ने आधिकारिक बयान में क्या कहा?

AAIB ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अहमदाबाद में एअर इंडिया के भीषण प्लेन क्रैश मामले की गहन जांच अभी पूरी नहीं हुई है और कोई अंतिम नतीजा नहीं निकाला गया है. ऐसे में अंतिम नतीजे से पहले इस मामले में किसी भी शख्स या कारण को दोषी ठहराना सही नहीं होगा.

जांच एजेंसी ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि हादसे की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन ये खबरें गलत और अटकलों पर आधारित हैं. लोगों से अपील की है कि वे इस गंभीर मामले में सिर्फ आधिकारिक बयान और जांच की अंतिम रिपोर्ट के सामने आने का इंतजार करें.

सारे तथ्यों की पुष्टि के बाद निकलेगा अंतिम नतीजा- AAIB

AAIB ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि मामले की जांच प्रोफेसनल तरीके से और पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है. जांच में स्थिति की समीक्षा जारी है और संबंधित तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ही अंतिम आधिकारिक नतीजे की घोषणा की जाएगी. क्योंकि विमान दुर्घटना की जांच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोसेस है. इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर का रिव्यू, टेक्निकल इंस्पेक्शन, वेदर कंडीशन के साथ कई अन्य पहलुओं पर गहनता से जांच की जाती है. ऐसे में जांच के पूरा होने से पहले किसी भी तरह के फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

और पढ़ें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 12 Feb 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad Air India Gujarat AAIB Ahmedabad Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन-पाकिस्तान की पनडुब्बियों की होगी हंटिंग, US से खरीदे जाएंगे P-8I एयरक्राफ्ट, जानें कितने खतरनाक?
चीन-PAK की पनडुब्बियों की होगी हंटिंग, US से खरीदे जाएंगे P-8I एयरक्राफ्ट, जानें कितने खतरनाक?
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे गुट ने परभणी में बनाया मुस्लिम मेयर तो एकनाथ शिंदे ने बोला हमला, कहा- 'बालासाहेब की...'
उद्धव ठाकरे गुट ने परभणी में बनाया मुस्लिम मेयर तो एकनाथ शिंदे ने बोला हमला, कहा- 'बालासाहेब की...'
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर? सूर्या ने दिया हेल्थ अपडेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर?
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 19, प्यार और नई शुरुआत पर Farrhana ने खोले दिल के राज
'The 50’ में Groupism और Insecurities पर Archit ने तोड़ी चुप्पी
Bharat Bandh Today: जानिए लेबर कोड, बिजली बिल और US डील…पर क्यों भड़का भारत देश? |ABPLIVE
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार |Khabar Gawah Hai With Megha Prasad
Textile Industry को बड़ी राहत! US Market में India को मिलेगा Zero-Duty Advantage?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन-पाकिस्तान की पनडुब्बियों की होगी हंटिंग, US से खरीदे जाएंगे P-8I एयरक्राफ्ट, जानें कितने खतरनाक?
चीन-PAK की पनडुब्बियों की होगी हंटिंग, US से खरीदे जाएंगे P-8I एयरक्राफ्ट, जानें कितने खतरनाक?
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे गुट ने परभणी में बनाया मुस्लिम मेयर तो एकनाथ शिंदे ने बोला हमला, कहा- 'बालासाहेब की...'
उद्धव ठाकरे गुट ने परभणी में बनाया मुस्लिम मेयर तो एकनाथ शिंदे ने बोला हमला, कहा- 'बालासाहेब की...'
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर? सूर्या ने दिया हेल्थ अपडेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया पर बड़ा संकट? अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होंगे बाहर?
बॉलीवुड
'मैंने पैसे नहीं लिए थे, उन्होंने अपने पोते को हीरो बनाने के लिए...', जेल में बंद राजपाल यादव की वीडियो वायरल
'मैंने पैसे नहीं लिए थे, उन्होंने अपने पोते को ...', जेल में बंद राजपाल यादव की वीडियो वायरल
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
जनरल नॉलेज
India Pakistan Match Revenue: भारत पाकिस्तान के एक मैच में कितने करोड़ रुपये की होती है कमाई, जानें सबकुछ
भारत पाकिस्तान के एक मैच में कितने करोड़ रुपये की होती है कमाई, जानें सबकुछ
नौकरी
19,900 बेसिक वालों की बल्ले-बल्ले? जानें 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी!
19,900 बेसिक वालों की बल्ले-बल्ले? जानें 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी!
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget