ओडिशा के भद्रक में पत्नी से बिछड़े शख्स ने ससुराल पर फेंके बम, गांव में मची सनसनी, मुख्य आरोपी फरार, दो गिरफ्तार
ओडिशा के अपांडा गांव के श्रीधर नायक ने करनपल्ली पंचायत में रहने वाले राम चंद्र महालिका के घर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर कई बम फेंके. बम के धमाके से घर के एस्बेस्टस की छत भी कई हिस्से में टूट गई.
ओडिशा के भद्रक में एक चौंकाने वाली घटना से सनसनी फैल गई है. एक आदमी ने देर रात अपने ससुराल में बम फेंकने की वारदात को अंजाम दिया है. दामाद की इस कार्रवाई से ससुराल का परिवार डर गया और गांव में भी दहशत फैल गई है.
जानकारी के मुताबिक, बंट के अपांडा गांव के श्रीधर नायक ने करनपल्ली पंचायत के राम चंद्र महालिका की बेटी मामुनी से प्रेम संबंध के बाद शादी की थी. हालांकि, शुरू में दोनों खुशी-खुशी रह रहे थे, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में खटास आ गई, जिससे अक्सर झगड़े होने लगे. झगड़ा बढ़ने पर मामुनी अपने माता-पिता के घर लौट गई. बाद में गांव के बुजुर्गों के साथ एक सामुदायिक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि जोड़े को अलग रहना चाहिए.
श्रीधर ने सुसरालवालों को ठहराया इन सब के लिए जिम्मेदार
हालांकि, यह मानते हुए कि मामुनी का परिवार इस अलगाव के लिए जिम्मेदार है, श्रीधर ने कथित तौर पर बदला लेने की कोशिश की. देर रात श्रीधर ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर कथित तौर पर अपने ससुर राम चंद्र महालिका के घर पर कई बम फेंके. जोरदार धमाकों से एस्बेस्टस की छत के कुछ हिस्से टूट गए, जिससे परिवार की नींद खुल गई. धमाका सुनकर गांव वाले दौड़े और भाग रहे हमलावरों को रोकने में कामयाब रहे. उनके दो साथी उनकी मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए, जबकि श्रीधर अफरा-तफरी में भागने में कामयाब रहा.
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस, दो आरोपियों को पकड़ा
स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर बांसडा पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पूछताछ के लिए दोनों साथियों को हिरासत में ले लिया. एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है और अभी जांच चल रही है.
मुख्य आरोपी की सास ने बताई पूरी घटना
घटना के बाद श्रीधर की सास अर्नपूर्णा महालिका ने कहा, ‘जब हम सो रहे थे, तो आधी रात के आसपास पहला बम फेंका गया. हम डर के मारे अपने बच्चों के साथ बाहर भागे. तीन और बम फेंके गए. हम मदद के लिए चिल्लाए और गांव वाले जाग गए और गांववालों ने बम फेंकने वालों में से दो को पकड़ लिया. इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. मैं पुलिस से अपने परिवार को बचाने की अनुरोध करती हूं.’ वहीं, घटना के मुख्य आरोपी श्रीधर के फरार होने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है. जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी का इंतजार है.
