OYO होटल के कमरे में मिला मृत कपल, पुलिस की जांच जारी

हैदराबाद में एक OYO होटल के कमरे में एक कपल के मृत पाए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस को शिकायत मिली और वे होटल पहुंचे. कमरे की जांच करने पर पुलिस को एक युवक और एक युवती के शव मिले हैं.

शवों को देखकर होटल मैनेजर और अन्य मेहमान हैरान रह गए. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस अभी मौत का कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है.

कपल ने कुछ घंटे पहले ही OYO होटल में चेक-इन किया था. जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो स्टाफ ने दरवाज़ा खटखटाया. बार-बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को बुलाया. पुलिस कमरे में दाखिल हुई और कपल को बिस्तर पर मृत पाया. उन्हें कमरे से एक नोट मिला और मौत का कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी. पुलिस ने अभी तक कपल की पहचान नहीं की है, लेकिन उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है.

पुलिस ने परिवारों से मामला सार्वजनिक न करने की अपील की

पुलिस ने अभी तक OYO होटल द्वारा जारी कपल के शवों का वीडियो जारी नहीं किया है. उन्होंने कहा है कि वे मामले से जुड़ी हर जानकारी साझा करेंगे. पुलिस उन मेहमानों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए जांच कर रही है जिन्होंने कपल को देखा था.

पुलिस ने परिवारों से मामले को सार्वजनिक न करने और जांच अधिकारियों पर छोड़ने का अनुरोध किया है. इसके अलावा, अधिकारी घटना की रात क्या हुआ था, यह पता लगाने के लिए होटल के CCTV फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं. पुलिस ने होटल स्टाफ और मेहमानों से घटना के बारे में बयान देने का अनुरोध किया है. पुलिस ने मौत का कारण पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया है.

होटलों में हत्याओं के मामले लगातार

हैदराबाद में यह पहली घटना नहीं है इससे पहले भी इस तरह की घटनाएँ हो चुकी हैं. लोग सस्ते होटलों और OYO कमरों में मौत की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंतित हैं. पुलिस ने होटल मालिकों से अपनी जगह किराए पर देते समय तय नियमों का पालन करने का आग्रह किया है. यह मामला देश भर के होटल मालिकों के लिए एक सबक है.

पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है. हैदराबाद की घटना से स्थानीय लोग हैरान और दुखी हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मामले के नतीजे तक इसके बारे में कोई जानकारी शेयर न करें. लोगों को आपराधिक मामलों से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए और जांच का काम अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए. मामले के बारे में आगे जो भी जानकारी मिलेगी, पुलिस उसे जारी करेगी. उन्होंने जोड़े के परिवारों को भरोसा दिलाया है कि वे घटना की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.