किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद समेत सऊदी अरब के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी. साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का भी बधाई संदेश आया. सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, 'दो पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन, किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने भारत गणराज्य की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को उनके देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई भेजी है.'

बयान में आगे कहा गया, 'किंग ने राष्ट्रपति मुर्मु को लगातार सेहत और खुशी के लिए और भारत की सरकार और लोगों की लगातार तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी दिल से बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने दोनों मित्र देशों को जोड़ने वाले खास रिश्तों की तारीफ की, जिसमें हर कोई हर क्षेत्र में विकास करना चाहता है.'

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस की बधाई

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी प्रेसिडेंट मुर्मु को गणतंत्र दिवस पर बधाई दी. सऊदी एमएफए ने कहा, 'क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति मुर्मु को अच्छी सेहत और खुशी के लिए, और इंडिया की सरकार और लोगों की आगे की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं.'

अप्रैल 2025 में भारत और सऊदी अरब ने अपनी द्विपक्षीय रणनीतिक पार्टनरशिप काउंसिल को बढ़ाया. इसमें दो नई मंत्रिमंडल स्तर की कमेटियां शामिल की गईं, रक्षा सहयोग और पर्यटन और संस्कृति के लिए. उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट देश की राजकीय यात्रा पर थे.

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दी बधाई

इसके अलावा, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी भारत को 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार और भारत के लोगों को उनके 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. यह दिन भारत के लोगों की आजादी, लोकतंत्र और अच्छे शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने के वादे को मजबूती से दिखाता है.'

दोनों देशों के संबंधों को लेकर राष्ट्रपति मुइज्जू ने लिखा, 'मालदीव अपने बेहतरीन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहता है. इससे दोनों देशों के लोगों की भलाई को बहुत फायदा हुआ है.'

भारत जब अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, दुनियाभर के नेताओं और डिप्लोमैट्स ने देश की सरकार और यहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं. सुपरपावर अमेरिका और चीन ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी. चीन ने कहा कि भारत और ड्रैगन को एक साथ डांस करना चाहिए.