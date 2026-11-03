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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: 2029 से पहले 2027 में 7 राज्यों की 940 विधानसभा सीटों पर दारोमदार! मोदी के सामने मुश्किलें क्या?

Explained: 2029 से पहले 2027 में 7 राज्यों की 940 विधानसभा सीटों पर दारोमदार! मोदी के सामने मुश्किलें क्या?

7 राज्यों की 940 विधानसभा सीटों में BJP के पास अकेले 557 सीटें हैं, जो कुल सीटों का लगभग 59% है. कांग्रेस के पास सिर्फ 98 सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) के पास 101 सीटें हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 03 Nov 2026 02:05 PM (IST)
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2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन नींव 2027 में ही पड़ने वाली है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन 7 राज्यों में कुल 940 विधानसभा सीटें और 132 लोकसभा सीटें हैं. 5 राज्यों में BJP, हिमाचल में कांग्रेस और पंजाब में आम आदी पार्टी यानी AAP की सरकार है. 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को 240 सीटें ही मिली थीं. इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी.

पॉलिटिकल एनालिस्ट और VoteVibe के फाउंडर अमिताभ तिवारी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई से बातचीत के आधार पर जानेंगे कि 7 चुनाव कैसे 2029 की दिशा तय करेंगे...

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940 सीटों का असली गणित क्या कहता है?

7 राज्यों की 940 विधानसभा सीटों में BJP के पास अकेले 557 सीटें हैं, जो कुल सीटों का लगभग 59% है. कांग्रेस के पास सिर्फ 98 सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) के पास 101 सीटें हैं.

BJP के पास 5 राज्यों में गहरी पैठ है, लेकिन 2024 के लोकसभा नतीजों ने यह भी साफ कर दिया था कि यह पैठ हिल सकती है. उत्तर प्रदेश और गुजरात अकेले 585 विधानसभा सीटें और 106 लोकसभा सीटें रखते हैं, यानी 132 में से 106 सीटें सिर्फ इन दो राज्यों से आती हैं.

उत्तर प्रदेश और गुजरात पर सबसे बड़ा दांव

उत्तर प्रदेश: योगी का तीसरा कार्यकाल और 2024 का 'शॉक'

उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं. 2022 के चुनाव में BJP ने 255 सीटें जीती थीं, SP को 111 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई. BJP को सिर्फ 33 सीटें मिलीं, जबकि SP ने 37 सीटें जीतीं. यह BJP के लिए एक बड़ा झटका था.

अब 2027 में अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बनाते हैं, तो वे आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जिन्होंने लगातार तीन बार चुनाव जीता हो. हालांकि, 2024 के नतीजे बताते हैं कि यह 'लहर' जमीनी असंतोष को पूरी तरह नहीं दबा पाई.

गुजरात: 1995 से सत्ता, 2022 में रिकॉर्ड 156 सीटें

गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं. 2022 में BJP ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीती थीं. राज्य के इतिहास में किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, जबकि कांग्रेस को 17 और AAP को 5 सीटें मिली थीं. BJP 1995 से लगातार सत्ता में है. यह मोदी और अमित शाह का गृह राज्य भी है. यहां की हार या जीत का सीधा संदेश राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा.

BJP, SP और कांग्रेस के लिए 'अग्निपरीक्षा'

  • योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का चुनाव राष्ट्रीय छवि का इम्तहान है. अगर वे जीतते हैं, तो 2029 के बाद BJP के भीतर 'मोदी-शाह के बाद' की बहस में उनकी दावेदारी मजबूत होगी.
  • अखिलेश यादव के लिए यह चुनाव और भी बड़ा है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार, तमिलनाडु में DMK की सत्ता जाने और बिहार में RJD के कमजोर पड़ने के बाद, अखिलेश अब INDIA गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेता बन गए हैं. उनका 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूला 2024 में SP को 37 सीटें दिलाने में कामयाब रहा था. अब असली चुनौती कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे को लेकर है. कांग्रेस UP में करीब 170 सीटें मांग रही है, जबकि SP 60-70 सीटें देने की बात कर रही है.
  • कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व का सवाल है. UP में उसके पास सिर्फ 2 विधायक हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार है.


Explained: 2029 से पहले 2027 में 7 राज्यों की 940 विधानसभा सीटों पर दारोमदार! मोदी के सामने मुश्किलें क्या?

राष्ट्रपति चुनाव और राज्यसभा भी अहम आयाम

2027 के इन चुनावों का असर सिर्फ विधानसभाओं तक सीमित नहीं रहेगा. जून 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में नए विधायक वोट डालेंगे. उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है, जो देश में सबसे ज्यादा है. इसका मतलब है कि UP की 403 सीटें सिर्फ लखनऊ की सरकार तय नहीं करेंगी, बल्कि राष्ट्रपति भवन तक का रास्ता भी तय करेंगी. इसके अलावा, ये नतीजे राज्यसभा के भविष्य के गणित को भी आकार देंगे.

2029 में फाइनल से पहले 2027 का सेमीफाइनल

2027 के 7 चुनाव 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं हैं, लेकिन इनके नतीजे 2029 में राजनीतिक जमीन तय करेंगे. अगर BJP UP और गुजरात जैसे बड़े राज्यों को बचा लेती है, तो वह 2024 के झटके को पीछे छोड़कर 2029 में मजबूत स्थिति में उतरेगी.

अगर BJP को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, तो विपक्ष के लिए रास्ता खुलेगा और योगी-अखिलेश जैसे नेताओं की राष्ट्रीय भूमिका पर भी सवाल उठेंगे. यही वजह है कि दिल्ली की सियासत में 2027 के चुनावों को 'सेमीफाइनल' की तरह देखा जा रहा है, जो 2029 के 'फाइनल' की पूरी दिशा बदल सकता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 03 Nov 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
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