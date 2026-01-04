हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया576 माओवादियों का सरेंडर, 144 हाई क्वालिटी के हथियार आए... तेलंगाना के DGP ने बताई नक्सलवाद की सच्चाई

576 माओवादियों का सरेंडर, 144 हाई क्वालिटी के हथियार आए... तेलंगाना के DGP ने बताई नक्सलवाद की सच्चाई

Telangana DGP: डीजीपी शिवधार रेड्डी ने कहा कि जिन लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, वे खुद आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो अब आपका वहां रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया. विचार करें और मुख्यधारा में शामिल हों.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Jan 2026 12:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना में माओवादी उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है. पिछले दो सालों के दौरान पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई का असर दिखने लगा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि एक बड़ी संख्या में माओवादी जंगलों को छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए हैं. यह आंकड़ा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उग्रवादियों के ढांचे के टूटने का संकेत है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गत दो वर्षों में कुल 576 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग खाली हाथ नहीं आए हैं. उन्होंने पुलिस के समक्ष कुल 144 उच्च क्वालिटी के हथियार डाले हैं. सामरिक दृष्टि से यह एक बड़ी व्यवधान है, क्योंकि ये हथियार अब सुरक्षा बलों के हाथ में आ चुके हैं.

इस सरेंडर की सबसे बड़ी खासियत इसमें शामिल लोगों का पद है. यह कोई आम कैडर नहीं, बल्कि संगठन के शीर्ष स्तर के नेता हैं. आत्मसमर्पण करने वालों में माओवादी पार्टी की सेंट्रल कमेटी के चार सदस्य और स्टेट कमेटी के पांच सदस्य शामिल हैं. जब संगठन की रीढ़ कही जाने वाली टॉप कमेटी के सदस्य ही रास्ता बदल रहे हैं, तो यह साफ दर्शाता है कि जंगलों में छिपे अन्य सदस्यों का मनोबल किस स्तर पर होगा.

तेलंगाना के डीजीपी ने की अपील

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) शिवधर रेड्डी ने इस मौके पर अपील जारी करते हुए कहा कि अब समय बीत रहा है और जो लोग अभी भी जंगलों में छिपे हैं, उन्हें तुरंत बाहर आना चाहिए. डीजीपी ने तर्क देते हुए कहा, ‘जिन लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वे खुद ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो अब आपका वहां रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. विचार करें और मुख्यधारा में शामिल हों.’

जब शीर्ष नेतृत्व ही हथियार डाल देता है, तो फौजी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष जारी रखना मुश्किल हो जाता है. पुलिस प्रशासन का मानना है कि यह शांति और विकास की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है.

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?

Published at : 04 Jan 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
Maoists CRIME TELANGANA TELANGANA NEWS Shivadhar Reddy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Sandeep Chaudhary: 'सनातन' के ठेकेदार...देश की दिशा तय करेंगे 'सरकार? | Shahrukh Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 4 जनवरी 2026 ग्रहों की चाल से चमकेगा भाग्य, कई राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ
4 जनवरी 2026 राशिफल: किस्मत बदलेगी आज, इन राशियों पर होगी धन, प्रेम और सफलता की विशेष कृपा
यूटिलिटी
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget