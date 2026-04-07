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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचीन-पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी, भारत बनेगा ‘न्यूक्लियर सुपरपावर’ शुरू किया 'जादुई' परमाणु रिएक्टर

चीन-पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी, भारत बनेगा ‘न्यूक्लियर सुपरपावर’ शुरू किया 'जादुई' परमाणु रिएक्टर

भारत का तीन-चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से थोरियम पर आधारित है और PFBR इसी रणनीति की रीढ़ है. अब पावर जनरेशन टेस्टिंग शुरू होने के साथ भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 07 Apr 2026 01:32 PM (IST)
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भारत ने अपनी परमाणु यात्रा में एक ऐसा कदम उठा लिया है, जो आने वाले दशकों की ऊर्जा तस्वीर बदल सकता है. तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने 6 अप्रैल 2026 को क्रिटिकलिटी हासिल कर ली और इसके साथ ही भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण में औपचारिक एंट्री कर ली है. यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर वैज्ञानिक क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा के बड़े विजन का संकेत है.

भारत के लिए क्यों अहम?

इसका मतलब है कि रिएक्टर में अब एक स्थिर और नियंत्रित न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया है, जहां हर फिशन अगली प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है. यह उपलब्धि पावर जनरेशन टेस्टिंग की शुरुआत का संकेत है. इसके साथ ही भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण के और करीब पहुंच गया है, जो थोरियम आधारित ईंधन से ज्यादा ऊर्जा पैदा करने पर केंद्रित है.

ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा कदम

दरअसल, भारत का तीन-चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से थोरियम पर आधारित है और PFBR इसी रणनीति की रीढ़ है. अब पावर जनरेशन टेस्टिंग शुरू होने के साथ भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. यह उपलब्धि सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि भारत के तेजी से उभरते ‘न्यूक्लियर सुपरपावर’ बनने की दिशा में बड़ा कदम है. PFBR की खासियत है कि यह जितना ईंधन खपत करता है, उससे ज्यादा पैदा कर सकता है यानी ऊर्जा के साथ भविष्य का ईंधन भी तैयार.

इस कदम के दूरगामी असर साफ हैं. एक तरफ भारत अपनी वैज्ञानिक और रणनीतिक ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ एशिया में शक्ति संतुलन भी बदलता नजर आ रहा है. चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह संकेत है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक न्यूक्लियर ताकत बनने की राह पर है.

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की परमाणु यात्रा में 'निर्णायक कदम' बताया. उन्होंने कहा, 'आज भारत अपनी सिविल न्यूक्लियर यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाता है. कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है. यह एडवांस्ड रिएक्टर, जो जितना ईंधन खपत करता है उससे ज्यादा पैदा करने में सक्षम है, हमारी वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग ताकत की गहराई को दर्शाता है. यह हमारे तीसरे चरण में विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में निर्णायक कदम है. भारत के लिए गर्व का पल है. हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई.'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, 'कलपक्कम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का क्रिटिकल होना हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है. यह हमारी बढ़ती घरेलू क्षमताओं का भी प्रमाण है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा का रास्ता तैयार कर रही हैं. इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे वैज्ञानिक समुदाय, इंजीनियर्स और सभी योगदानकर्ताओं को बधाई.'

रिएक्टर की क्या खासियत

इस रिएक्टर की खासियत यह है कि यह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे ज्यादा पैदा करता है, यानी ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ भविष्य के लिए ईंधन भी तैयार करता है. यही तकनीक भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है. आज जब दुनिया क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है, भारत का यह कदम उसे वैश्विक न्यूक्लियर पावर क्लब में और मजबूत स्थिति देता है. यह सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त भी है.

कलपक्कम से उठी यह ‘क्रिटिकल’ खबर साफ संकेत दे रही है कि भारत अब परमाणु ऊर्जा के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां आत्मनिर्भरता, तकनीक और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ रही हैं.

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 07 Apr 2026 01:32 PM (IST)
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