उत्तर प्रदेश में मानसून के अंतिम दौर ने भारी तबाही मचाई है. राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, 25 सितंबर की सुबह से 27 सितंबर की सुबह तक, महज 48 घंटों के भीतर राज्य में 97.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो इस अवधि की औसत बारिश 4.5 मिमी से कई गुना अधिक है.

भारी बारिश और तूफान से जुड़ी घटनाओं में राज्य भर में 56 लोगों की मौत हो चुकी है और 46 लोग घायल हुए हैं. राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि आपदा के कारण 1,020 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 107 मवेशियों की जान गई है. प्रदेश के 75 में से 56 जिले अति-वृष्टि से प्रभावित हैं.

इन जिलों में दर्ज हुई रिकॉर्ड बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कुछ जिलों में बारिश ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. जैसे फर्रूखाबाद में सामान्य से 7,385% अधिक, कन्नौज में सामान्य से 5,664% अधिक, शाहजहांपुर में सामान्य से 4,408% अधिक, हमीरपुर में सामान्य से 4,240% अधिक, महोबा में सामान्य से 4,100% अधिक बारिश दर्ज की गई.

आईएमडी (IMD) के अनुसार, 48 घंटे बाद अब मौसम में सुधार हो रहा है और यह स्थिति मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों तक सीमित हो गई है.

आखिर क्यों हुई ऐसी विनाशकारी तबाही?

1-दो मौसम प्रणालियों का दुर्लभ टकराव

बंगाल की खाड़ी से उठा 'गहरा डिप्रेशन' नमी लेकर उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी यूपी की ओर बढ़ा. ठीक उसी समय भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' इससे टकरा गया. इस डबल-सिस्टम की वजह से मध्य यूपी और तराई बेल्ट में भीषण बारिश हुई.

अत्यधिक बारिश का असामान्य स्तर

राज्य में 48 घंटों में औसत 66.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इस समय का सामान्य औसत केवल 7.6 मिमी होता है. इस अभूतपूर्व बारिश ने ड्रेनेज और जल निकासी की व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

अधिकतर मौतें 20 से 24 घंटे लगातार हुई बारिश के कारण मिट्टी के घरों, पुरानी ईंटों की संरचनाओं और बाउंड्री वॉल के अचानक गिरने से हुईं. सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और बहराइच जैसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में 1,000 से अधिक घर तबाह हो गए.

30–40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं और कई जगहों पर वज्रपात हुआ. खुले में काम कर रहे ग्रामीण, मजदूर और मवेशी आकाशीय बिजली, पेड़ गिरने व उखड़े बिजली के खंभों से करंट की चपेट में आ गए.

आमतौर पर सितंबर के अंत में मानसून लौटने लगता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बंगाल की खाड़ी की सतह का तापमान लंबे समय तक गर्म बना रहता है, जिससे देर से मजबूत डिप्रेशन बनते हैं. नतीजतन, हल्की मौसमी बारिश के बजाय अब कम समय में अति-तीव्र और विनाशकारी स्पेल देखने को मिल रहे हैं.

पड़ोसी राज्यों और अन्य क्षेत्रों पर असर

ओडिशा

उत्तरी और मध्य भारत में हो रही बारिश का असर ओडिशा में भी दिख रहा है. महानदी नदी प्रणाली में पानी का बहाव तेजी से बढ़ा है. जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ दिलीप कुमार राउत के अनुसार, मुंडली के पास जलस्तर 8,00,000 क्यूसेक तक पहुंचने की संभावना है.

खुर्दा, कटक, पूरी और जगतसिंहपुर के निचले इलाके जलमग्न हो सकते हैं. लूना, करंडिया, चित्रोत्पला, काठाजोड़ी, कुआखाई, बैतरणी, सालंदी और सुवर्णरेखा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.

उत्तराखंड

पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद मुनि-की-रेती (ऋषिकेश) के पास गंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया है. टिहरी गढ़वाल के पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा के अनुसार, सुरक्षा के मद्देनजर गंगा में रिवर राफ्टिंग की गतिविधियों को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है. मौसम और जलस्तर में सुधार के बाद ही इसे दोबारा शुरू किया जाएगा.