हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया35 साल बाद ऑपरेशन पवन के वीर सैनिकों को मिला सम्मान, पूर्व PM की हत्या के चलते सेना ने भी कर दिया था पराया

35 साल बाद ऑपरेशन पवन के वीर सैनिकों को मिला सम्मान, पूर्व PM की हत्या के चलते सेना ने भी कर दिया था पराया

इस ऑपरेशन में 3 साल में भारतीय सेना के एक हजार से ज्यादा सैनिक (1171) वीरगति को प्राप्त हुए थे और करीब साढ़े तीन हजार (3500) घायल हुए थे.

By : नीरज राजपूत | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 25 Nov 2025 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

करीब 35 साल बाद भारतीय सेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को आधिकारिक तौर से श्रद्धांजलि अर्पित की है. मंगलवार को खुद थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर आतंकी संगठन लिट्टे (एलटीटीई) के साथ हुई लड़ाई में बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए.


35 साल बाद ऑपरेशन पवन के वीर सैनिकों को मिला सम्मान, पूर्व PM की हत्या के चलते सेना ने भी कर दिया था पराया

ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सैनिक भी रहे मौजूद
राष्ट्रीय समर स्मारक पर थलसेना प्रमुख के साथ ऑपरेशन पवन में हिस्सा लेने वाले वेटरन्स भी मौजूद थे. इनमें मेजर जनरल अशोक मेहता (रिटायर), महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल कोचर (रिटायर) और परमवीर चक्र (मरणोपरांत) विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की विधवा उमा परमेश्वरन भी शामिल थीं.

क्या था ऑपरेशन पवन?

80 के दशक के आखिर में (1987-90) तक भारतीय सेना ने श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम यानी एलटीटीई के खिलाफ ऑपरेशन पवन छेड़ा था. इस दौरान भारतीय सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था. करीब तीन साल में भारतीय सेना के एक हजार से ज्यादा सैनिक (1171) वीरगति को प्राप्त हुए थे और करीब साढ़े तीन हजार (3500) घायल हुए थे.

ऑपरेशन पवन में बड़ी संख्या में सैनिकों के वीरगति को प्राप्त होने के चलते, तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को आलोचना का शिकार होना पड़ा था.1991 में खुद राजीव गांधी को अपनी जान भी इसके चलते एक आत्मघाती हमले में गंवानी पड़ी थी. ऐसे में भारतीय सेना में ऑपरेशन पवन के बारे में कम ही चर्चा की जाती रही थी. 

तब ही से सैनिकों और पूर्व-फौजियों की तरफ से वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की बहादुरी और कर्तव्य-परायणता को आधिकारिक सम्मान देने की मांग उठती रही थी.


35 साल बाद ऑपरेशन पवन के वीर सैनिकों को मिला सम्मान, पूर्व PM की हत्या के चलते सेना ने भी कर दिया था पराया

थल सेना प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि
2019 में राष्ट्रीय समर स्मारक पर आजादी के बाद से आतंकियों या फिर दुश्मन देश के खिलाफ लड़कर बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम लिखे गए थे. ऐसे में ऑपरेशन पवन में जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के नाम भी शामिल थे  लेकिन कभी भी इन सैनिकों को सम्मान नहीं दिया गया.


35 साल बाद ऑपरेशन पवन के वीर सैनिकों को मिला सम्मान, पूर्व PM की हत्या के चलते सेना ने भी कर दिया था पराया

25 नवंबर को परमवीर चक्र विजेता (मरणोपरांत) मेजर परमेश्वरन की पुण्यतिथि के अवसर पर थलसेना प्रमुख ने राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर खुद श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन पवन के वीर सैनिकों को सम्मान दिया. खास बात है कि अगले महीने (1-2 दिसंबर) को खुद थलसेना प्रमुख श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 25 Nov 2025 08:47 PM (IST)
Tags :
National War Memorial Indian Army Indian Army' Upendra Dwivedi DELHI Operation Pawan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
विश्व
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ethiopia Volcano Ash Updates: इथियोपिया में धमाका...भारत तक असर...आसमान में 15 किमी तक धुएं का गुबार
Delhi Crime Season 3 Exclusive Interview | Shefali Shah के साथ Courage, Intensity, Emotions और Pressure पर खास बातचीत
3I ATLAS तेजी से घूमा! आस-पास दिखी 5 अजीब चीजें! |ABPLIVE
Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
विश्व
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
2026 T20 World Cup के ब्रांड एम्बेसडर होंगे रोहित शर्मा, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया एलान
2026 T20 World Cup के ब्रांड एम्बेसडर होंगे रोहित शर्मा, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया एलान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
जनरल नॉलेज
व्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?
व्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget