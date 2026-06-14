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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC के 20 बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में करेंगे विलय, NDA गठबंधन को देंगे समर्थन

TMC के 20 बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में करेंगे विलय, NDA गठबंधन को देंगे समर्थन

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ घंटों चली बैठक के बाद टीएमसी के बागी सांसदों ने बड़ा फैसला लिया है. रविवार को टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Jun 2026 08:51 PM (IST)
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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ घंटों चली बैठक के बाद टीएमसी के बागी सांसदों ने बड़ा फैसला लिया है. रविवार को टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि लोकसभा में टीएमसी के 20 बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में शामिल होंगे. साथ ही सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन देने जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार ऊथल पुथल के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. 

काकोली घोष दस्तीदार के अलावा टीएमसी के एक और बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने संकेत दिया है कि उनका गुट टीएमसी नाम के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगा. उन्होंने कहा है कि हम नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में शामिल हो गए हैं. यह एक राजनीतिक पार्टी है. यह एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है. हमने इसमें विलय कर लिया है. कोर्ट ही तय करेगा कि असली टीएमसी कौनसी है. 

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अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से किया ये आग्रह
इधर, अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को लिखे लेटर में आग्रह किया था कि वे पार्टी के किसी भी अलग गुट को मान्यता न दें. टीएमसी एक एकल दल है. यह अविभाज्य राजनीतिक दल है. लोकसभा में विधायी दल का अस्तित्व उसी राजनीतिक दल से आता है. वह उसी का एक हिस्सा है. 

बदल जाएगा संसदीय गणित, अगर... 

इधर, अगर स्पीकर इस विलय को मंजूरी देते हैं, तो यह टीएमसी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका होगा. इससे लोकसभा में पार्टी की ताकत घटकर 20 की संख्या तक रह जाएगी. साथ ही विपक्ष का पार्लियामेंट का अर्थमैटिक बदल सकता है. 1998 में ममता बनर्जी ने टीएमसी की स्थापना की थी. अब तीन दशक बाद यह एक सबसे बड़ी टूट होगी. 

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Published at : 14 Jun 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
TMC NDA DELHI
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