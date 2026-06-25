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IPS महेश दीक्षित देश के नए IB चीफ, तेलंगाना कैडर के अधिकारी, कश्मीर में हो चुकी तैनाती
भारत के नए आईबी चीफ के तौर पर आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित की नियुक्ति भारत सरकार की तरफ से की गई है. महेश दीक्षित 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वह कश्मीर में भी तैनात रह चुके हैं.
भारत के नए आईबी चीफ के तौर पर आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित की नियुक्ति भारत सरकार की तरफ से की गई है. महेश दीक्षित 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वह कश्मीर में भी तैनात रह चुके हैं. महेश दीक्षित तेलंगाना कैडर के अधिकारी हैं.
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