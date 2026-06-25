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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIPS महेश दीक्षित देश के नए IB चीफ, तेलंगाना कैडर के अधिकारी, कश्मीर में हो चुकी तैनाती

IPS महेश दीक्षित देश के नए IB चीफ, तेलंगाना कैडर के अधिकारी, कश्मीर में हो चुकी तैनाती

भारत के नए आईबी चीफ के तौर पर आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित की नियुक्ति भारत सरकार की तरफ से की गई है. महेश दीक्षित 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वह कश्मीर में भी तैनात रह चुके हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Jun 2026 10:27 PM (IST)
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भारत के नए आईबी चीफ के तौर पर आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित की नियुक्ति भारत सरकार की तरफ से की गई है. महेश दीक्षित 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वह कश्मीर में भी तैनात रह चुके हैं. महेश दीक्षित तेलंगाना कैडर के अधिकारी हैं. 

 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:13 PM (IST)
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