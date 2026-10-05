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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत से 150 अवैध बांग्लादेशी होंगे डिपोर्ट, श्रीनगर से भेजे गए पश्चिम बंगाल

भारत से 150 अवैध बांग्लादेशी होंगे डिपोर्ट, श्रीनगर से भेजे गए पश्चिम बंगाल

जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को डिपोर्ट करने को लेकर उठाया गया यह कदम देश भर में अवैध विदेशी प्रवासियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Oct 2026 05:41 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार (5 अक्टूबर, 2026) को केंद्र शासित प्रदेश में गैर-कानूनी रूप से रह रहे 150 बांग्लादेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने 150 बांग्लादेशी नागरिकों के एक ग्रुप को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से IAF के एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए पश्चिम बंगाल के बागडोगरा के लिए रवाना किया है.

सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय अधिकारियों की तरफ से डिपोर्टेशन (वापस भेजने) की आगे की कार्रवाई के लिए 150 बांग्लादेशियों का दूसरा ग्रुप बुधवार (7 अक्टूबर, 2026) को भेजा जाएगा.

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J-K प्रशासन ने कार्रवाई को लेकर क्या कहा?

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार (5 अक्टूबर, 2026) को घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेश में गैर-कानूनी रूप से रह रहे 150 बांग्लादेश नागरिकों के एक ग्रुप को औपचारिक रूप से J&K से भेजा जा रहा है. यह कदम अवैध प्रवासियों के खिलाफ देश भर में की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है.

श्रीनगर पुलिस के अनुसार, इन लोगों को श्रीनगर से भारतीय वायु सेना (IAF) के एक स्पेशल विमान से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट ले जाया गया. वहां पहुंचने पर उन्हें सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवानों को सौंप दिया जाएगा, ताकि पूर्वी सीमा के रास्ते उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा सके. 

अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि यह एक जारी अभियान का हिस्सा है और 150 बांग्लादेशी नागरिकों का दूसरा ग्रुप 7 अक्टूबर को इसी तरह की फ्लाइट से डिपोर्ट किया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या कितनी?

जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से डेमोग्राफिक बदलाव पर बनी हाई-लेवल कमेटी को सौंपे गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में कुल 504 गैर-कानूनी बांग्लादेशी नागरिकों की औपचारिक रूप से पहचान की गई है. पहचाने गए बांग्लादेशियों में से ज्यादातर कश्मीर डिवीजन से हैं. इसके 10 जिलों में 458 लोग पाए गए हैं, जबकि जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में सिर्फ 46 लोग पाए गए हैं.

हालांकि, प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर 504 लोगों की सूची बनाई है, लेकिन सुरक्षा सूत्रों और स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि J-K में बिना कागजात वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की वास्तविक संख्या 1,000 या उससे ज्यादा हो सकती है. इनमें से कई लोग प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचकर सड़क किनारे सामान बेचने वाले या दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं.

J-K में कुल कितने अवैध विदेशी नागरिक मौजूद?

इसके अलावा, सरकारी डेटा में म्यांमार के 7,656 पहचाने गए रोहिंग्या मुसलमानों के साथ-साथ इन लोगों का भी हिसाब रखा जाता है. इससे J-K में बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों की कुल आधिकारिक संख्या 8,160 हो जाती है. इसमें जम्मू-कश्मीर में पहचाने गए 504 बांग्लादेशी नागरिक और जम्मू डिवीजन में दर्ज 6,737 रोहिंग्या दोनों शामिल हैं. स्थानीय खुफिया जानकारी पर आधारित अपुष्ट अनुमानों के अनुसार, इस पूरे इलाके में शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की कुल संख्या लगभग 13,700 है. 

यह भी पढ़ेंः 'देश यही चाहता कि..', SC के केंद्र- EC को नोटिस पर क्या बोले विवेक तन्खा?

Published at : 05 Oct 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force WEST BENGAL JAMMU KASHMIR
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